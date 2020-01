MICHELE BRAVI/ Il metodo clinico EMDR per ritornare a parlare e sentire (Verissimo)

Michele Bravi ha deciso di rompere il silenzio, in seguito al brutto incidente avuto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna. “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista”, dice a Verissimo, dove sarà ospite nella puntata di oggi, sabato 18 gennaio 2020. Il cantante infatti si è affidato alle mani di un esperto di grandi traumi, ha seguito il metodo clinico EMDR ed è riuscito a sopravvivere, a ritornare a parlare e sentire. “Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino”, dice ancora, anche se non specifica di chi si tratta. Oltre alla sua famiglia, Michele Bravi ha avuto la fortuna di avere questo uomo al suo fianco, adesso trasferito all’estero, ma che in quel particolare periodo lo ha aiutato a riprendere in mano le redini della sua vita. “Mi diceva l’opposto di quello che dicevano gli altri. Secondo lui dovevo assorbire questo dolore da solo promettendomi però che mi avrebbe tenuto la mano tutto il tempo”, confessa.

MICHELE BRAVI, IL TRAUMA VISSUTO DOPO L’INCIDENTE

Vivere un trauma di questa portata ha cambiato molto Michele, nel profondo. Non solo per quanto riguarda l’aspetto fisico, ma anche la sua visione del mondo, della vita. “Non riuscivo a sentire gli altri”, dice alla conduttrice, “ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile”. Michele Bravi sta risalendo la china, in seguito al brutto incidente che gli ha dato un grosso stop sotto molti punti di vista. “Ad affrontare con me il viaggio c’era questa persona che mi ha messo delle cuffiette con Always remember us this way di Lady Gaga, che ho ascoltato per cinque ore consecutive”, ha detto a Verissimo parlando del ritorno in macchina dopo l’incidente, direzione Umbria dai genitori e in auto con una persona che reputa più che speciale. “Questa canzone mi ha suggerito qualcosa che per mesi ho ignorato: tutto il rumore che mi portava in quel luogo di buio poteva essere frenato dal suono della musica. È stato un gesto che mi ha cambiato la vita”, dice ancora.

IL RITORNO SUL PALCO

Michele Bravi però teme di non essere ben saldo con i piedi nella realtà, nonostante l’iter terapeutico che gli ha permesso di affrontare il trauma. Ha tanta paura e questa è forse quella più grande. A distanza da quel terribile giorno, Michele è ritornato anche a cantare e sul palco al suo fianco c’era l’amica e collega Chiara. “Lei ha protetto la mia voce quando non riuscivo a parlare”, confessa, “poter tornare a cantare al suo fianco è stato un regalo di amicizia immenso”. Nei suoi pensieri anche i fan, che sui social hanno iniziato un tam tam preoccupato e apprensivo in merito a quanto accaduto. Ancora oggi però Michele sente un grande timore ad affacciarsi nel mondo virtuale, anche se sa che i suoi ammiratori lo rispettano e lo rispetteranno anche in questo. “L’unica speranza che posso nutrire è che, rispetto ai tempi della giustizia, questa eco di dolore possa stritolarsi sempre di più e che tutti possano trovare uno spazio dentro di sé in questa storia”, conclude parlando della prima udienza del processo, che si terrà il prossimo 23 gennaio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA