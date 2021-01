Michele Bravi/ “La canzone Mantieni il bacio? La salvezza dalle ferite del mondo”

Michele Bravi, tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo Mantieni il bacio, è tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda il 24 gennaio. L’artista, nel salotto di Mara Venier, presenterà il suo nuovo lavoro musicale che rappresenta il primo capitolo per uscire definitivamente da un capitolo buio. Un brano intenso che Michele Bravi ha spiegato così sui social a tutti i suoi fans che speravano di vederlo anche al Festival di Sanremo 2021. “Il primo capitolo di un percorso nel buio che scopre la salvezza dalla ferita del mondo nel gesto vulnerabile di posare le proprie labbra sulle labbra di chi si ama”, ha scritto su Instagram.

Considerato uno dei migliori artisti del momento, dotato di una voce inconfondibile, Michele Bravi, dopo aver riassaporato l’affetto del pubblico partecipando ad Amici Speciali di cui è stato il vincitore morale, è pronto per regalare nuove ed intense emozioni musicali con la sua voce calda ed intensa.

MICHELE BRAVI, LA GEOGRAFIA DEL BUIO E’ IL NUOVO ALBUM

La seconda vita artistica di Michele Bravi comincia con il singolo “Mantieni il bacio”, estratto dall’album “La geografia del buio” che sarà disponibile dal 29 gennaio. Si tratta di un lavoro importante per l’artista che, attraverso le canzoni, ha potuto leggere se stesso scoprendo i lati più profondi ed intimi della propria anima. Tra le tracce de “La geografia del buio” c’è anche la canzone “A sette passi di distanza” il cui significato è stato raccontato da Michele Bravi sui social.

“La prima canzone che ho scritto durante il silenzio e l’ultima che descrive gli spazi del mio buio. È un brano che ho sentito bisbigliare tra i tasti del pianoforte verticale in salotto dopo che qualcuno mi aveva chiesto di tornare a parlare e soprattutto di tornare a cantare. Quella persona a cui il disco è dedicato è ormai dall’altra parte del mondo e non è più una presenza della mia quotidianità. Gabriel García Márquez per descrivere due amanti che si rincorrono per una vita scrisse: ‘Non erano a sette passi di distanza ma in due giorni diversi'”. Ai microfoni di Mara Venier, così, l’artista racconterà tutto il lavoro, non solo musicale, fatto per dare alla luce il suo nuovo album.

