Michele Bravi vincitore per rinascere dopo l’incidente/ I fan “sarebbe chiusura perfetta” (Amici Speciali)

In molti lo danno già vincitore, e probabilmente è questo il destino che attende Michele Bravi nell’ultima puntata di Amici Speciali. Il ritorno sulle scene del cantante era attesissimo da tempo, Michele è tornato in Tv ma in punta di piedi e con la delicatezza che sempre lo ha contraddistinto nella sua giovane carriera. Una qualità che, mista al talento, gli ha assicurato uno posto tra i quattro finalisti di questa sera. La vittoria, d’altronde, sarebbe la chiusa perfetta di questo percorso. Se da una parte potrebbe risultare stucchevole, dall’altra è invece desiderata da tanti telespettatori di Amici Speciali che, in queste settimane, hanno parlato di vera e propria rinascita per il cantante. D’altronde a testimoniarlo è anche il suo nuovo singolo, “La vita breve dei coriandoli“, definita dai professionisti “una poesia”.

Michele Bravi alla finale di Amici Speciali: quel sentito ringraziamento…

Michele Bravi si prepara dunque ad affrontare la finale di Amici Speciali, show al quale è riuscito ad approdare grazie a Maria De Filippi. A lei sono andati i ringraziamenti di Michele nel corso della semifinale. Il cantante, infatti, ha svelato quanto Maria abbia influito in questo nuovo passo della sua vita: “Non amo parlarne ma una cosa la devo dire. Se io penso a me l’anno scorso, questo giorno un anno fa, c’era veramente il silenzio.” ha ammesso ad Amici Speciali. Poi diretto alla De Filippi: “Tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedere come stavo. Qui riesco per la prima volta a rispondere alla domanda “come sto”. I miei colleghi mi hanno aiutato tanto, il silenzio si è fatto melodia.” ha concluso.



