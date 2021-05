Michele Cucuzza e Rosanna Catizzone/ Amore lontano da riflettori tra Catanzaro e Roma

Rosanna Catizzone ha fatto qualche apparizione in tv, ma solo per parlare della sua attività di medico chirurgo estetico. Il personaggio famoso a casa invece è Michele Cucuzza, che come lei è molto riservato riguardo la sua vita privata. Se però il celebre giornalista e conduttore in qualche occasione ha parlato della loro relazione, la fidanzata non si mostra al suo fianco neppure via social. Lo stesso si può dire del compagno, quindi evidentemente hanno fatto una scelta precisa, quella cioè di tenere ben custodita la loro relazione, lontano dai riflettori. I due dovrebbero stare insieme dal 2017 circa, visto che nel 2019 raccontò che la relazione era cominciata un paio di anni prima. Michele Cucuzza spiegò anche che la donna, di origini calabrese, lo fa sentire realizzato, perché è consapevole di aver trovato la donna giusta per lui. Lei si divide dunque tra Catanzaro e Roma. Nella città calabrese è stata responsabile di un ambulatorio di medicina estetica. Ma è specialista in Oncologia medica.

MICHELE CUCUZZA “CON ROSANNA CATIZZONE SONO FELICE”

Da oltre 20 anni Rosanna Catizzone si occupa di medicina estetica, in particolare di prevenzione e cura dell’invecchiamento cutaneo, oltre che di correzione di inestetismi cutanei, controllo del lieve sovrappeso e terapia della cellulite. «Principi ispiratori della mia attività lavorativa sono la moderazione, la prudenza ed il senso estetico, nella consapevolezza che questa disciplina viene celebrata nel giusto equilibrio tra tecnica ed arte», scrive sul suo sito la fidanzata di Michele Cucuzza. Sui social neppure un riferimento al compagno. Da Caterina Balivo però non escluse la possibilità di portare in tv la fidanzata. Forse finora non c’è mai stata davvero occasione se non è accaduto. Quel che conta comunque è che Michele Cucuzza sia felice: «Io sono sistemato, ho la persona giusta», disse a Vieni da me.

