MICHELE CUCUZZA/ Gaffe:”Malgioglio mi hai detto 160 milioni di follower” (Grande Fratello Vip)

Sono bastati pochi minuti per comprendere il grande potenziale da concorrente del Grande Fratello Vip 4 di Michele Cucuzza. Forse non è stato un caso che il primo inquilino scelto da Alfonso Signorini per entrare nella Casa sia stato proprio lui. Sembra chiaro che gli autori del reality show di Canale 5 abbiano individuato nell’ex conduttore de La vita in diretta una vena comica – chissà quanto involontaria – da sfruttare a dovere per animare soprattutto le prime fasi del programma, quelle solitamente più piatte prima che le varie dinamiche di rivalità, litigi, inimicizie varie abbiano ad intervenire col passare dei giorni. Una prova di quanto detto la si è avuta subito, quando a Michele Cucuzza è stato chiesto di nascondersi dietro il divano per spaventare Rita Rusic. Peccato che proprio l’ex di Vittorio Cecchi Gori fosse stata informata della presenza del presentatore e abbia inscenato uno svenimento per spaventare a sua volta il malcapitato coinquilino…

MICHELE CUCUZZA, GRANDE PROTAGONISTA AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Come in molti hanno fatto notare sui social, Michele Cucuzza non ha perso tempo a rispondere positivamente alle sollecitazioni di Alfonso Signorini, che dallo studio gli chiedeva di provare a rianimare la Rusic. Dopo essersi accertato della presenza di battito della croato poggiando una mano sul suo petto, Cucuzza stava per praticare la rianimazione bocca a bocca prima che la Rusic si ridestasse. Nel prosieguo della puntata il presentatore è stato protagonista di un altro divertente siparietto con Antonella Elia: i due, invitati a baciarsi tramite un vetro, sono rimasti in questa posizione per diversi minuti grazie al “freeze” caduto a puntino in quegli istanti. Altro momento “cult” avente protagonista Cucuzza dall’inizio dell’esperienza nella Casa quello in cui si è inserito in un discorso sui “followers” sui social tra Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Rita Rusic e Antonella Elia. E’ stata l’ex di Francesco Sarcina a parlare dei 160 milioni di seguaci di “Cristiano”. A questo punto Cucuzza è intervenuto: “Beh, ma se mi dici Malgioglio, lui ancora di più…è un grande…”. Quasi indignata la Rusic: “Chi?”, “Mi hai detto 160 milioni di follower” ha risposto il giornalista, che ha successivamente appreso che il primato social spettava a Cristiano Ronaldo…

