MICHELE CUCUZZA/ “Ho organizzato io nomination Montovoli”: bufera social (GF Vip 4)

Michele Cucuzza grande stratega della quarta edizione del Grande Fratello Vip? E’ questa l’accusa che viene mossa da una corposa fetta di pubblico del reality show di Canale 5, convinto che l’ex conduttore de La vita in diretta sia il vero macchinatore delle nomination di settimana in settimana. Tutto è nato al termine della puntata di ieri, quando Cucuzza stava commentando con Adriana Volpe l’esito delle nomination, che ha visto andare al televoto Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli. Ed è proprio attorno a quest’ultimo nome che ruota il giallo della serata: Cucuzza, infatti, ha lasciato intendere alla Volpe di essere stato proprio lui l’artefice della mossa che ha mandato Montovoli al televoto. Ricordiamo che, a differenza della scorsa settimana, questa volta sono stati gli uomini a doversi nominare pubblicamente, con le donne che invece hanno fatto le loro scelte nel segreto del confessionale.

MICHELE CUCUZZA: “HO ORGANIZZATO IO NOMINATION MONTOVOLI”

Ma quali sono le esatte parole pronunciate da Michele Cucuzza? Il giornalista, parlando con Adriana Volpe, ha detto: “Lui ha nominato me. Il risultato è che è finito in nomination lui: era organizzata dal sottoscritto in due secondi e mezzo”. Una frase che è stata interpretata dal pubblico come un’ammissione di colpevolezza. Sui social sono stati in tanti a scagliarsi contro Michele Cucuzza con frasi di questo tipo: “Cucuzza va smascherato e mandato in nomination al più presto. Oltre ad essere calcolatore è uno tra quelli meno utili in casa non facendo mai nulla”. Ma la stessa Adriana Volpe non è stata esente da critiche: “Il massimo è la Volpe che finge di non capire il meccanismo quando è da giorni che ha preparato il campo per far finire in nomination la Rusic, lei e Cucuzza si contendono il premio Best Stratega”.

La cosa più assurda è che avendo dato per buona la motivazione della Alberti che ha candidamente ammesso di aver nominato in base ad accordi precedenti, che potranno mai dire a questi due?





