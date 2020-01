Michele Cucuzza/ Tuona contro Pasquale:”A me strano non lo dici, con te non ci parlo” (Grande Fratello Vip)

Prima antipatia palese per Michele Cucuzza: al Grande Fratello Vip 4 c’è proprio chi non gli va a genio. Dopo aver speso belle parole per Pasquale Laricchia, rivelando di volerlo salvare dalla precedente eliminazione lampo, il giornalista sembra aver già cambiato idea sul concorrente pugliese. Michele si è sentito punto nel vivo, quando ha scoperto che Pasquale si informa solo tramite i social e non va oltre. Un’affermazione che l’ex volto del TG non poteva che trovare insoddisfacente, anche se è un altro il motivo che lo ha spinto a chiudere i ponti con il compagno: “A me strano non lo dici, con te non ci parlo . Semplice, mica ci litigo. Non ci parlo proprio. Che faccio, perdo tempo?”. Pasquale infatti ha giudicato strano il tentativo di Cucuzza di spingerlo a valutare anche altri canali di informazione, ad ampliare la conoscenza e non ha gradito l’etichetta che gli è stata messa. Fabio Testi e Pago hanno cercato di ridimensionare la cosa, ma Michele sembra ormai convinto che fra lui e l’Highlander non potrà esserci mai un vero terreno di confronto. Clicca qui per guardare il video di Michele Cucuzza.

Michele Cucuzza, Grande Fratello Vip 4: i telegiornale della casa

Michele Cucuzza ha ormai il suo spazio particolare al Grande Fratello Vip 4, ovvero il TGF, il telegiornale della Casa. Il giornalista ha preso con estrema serietà l’incarico, anche se ne ha approfittato per trasformare l’incontro con i suoi spettatori in un momento ludico. Negli ultimi giorni lo spazio gossip è stato affidato a Rita Rusic, ma sembra che non tutti gradiscano questo tipo di visibilità regalata a Cucuzza. Pasquale Laricchia infatti lo guarda con sospetto, scegliendo di non allenarsi nemmeno nelle sue vicinanze. Mentre Paolo Ciavarro sembra aver allungato il cordino dell’amicizia che lo ha legato fin dall’ingresso a Michele, quest’ultimo invece si sta avvicinando sempre di più a Pago e Fabio Testi. Per questo non è raro vederlo in salotto mentre fa gli addominali oppure in giardino che saltella. “È da ammirare chi non smette mai di mettersi alla prova ed è questo il caso di Michele Cucuzza, che non teme di affrontare una sfida così impegnativa rimettendosi al giudizio del pubblico”, scrive intanto Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo. Il collega però non dà nulla per scontato nemmeno che il giornalista possa davvero riuscire a vincere quest’edizione, come molti fan già pensano da tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA