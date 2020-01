Michele Cucuzza/ Video, chi sono le cuccuzzers? (Grande Fratello Vip 4)

Michele Cucuzza ha già conquistato le fan del Grande Fratello Vip 4, anche se per ora sta parlando molto poco del suo vissuto. Del giornalista colpisce senza dubbio la simpatia, la voglia di mettersi sempre in gioco e persino le gaffe. Mentre sui social emergono le cuccuzzers, in barba alle Bimbe di qualcun altro, si ipotizza già che Michele potrebbe rimanere a lungo nella casa e che addirittura possa arrivare a ricreare in coppia con Paolo Ciavarro un duo piuttosto amato dai telespettatori: gli Oneston. In passato, Luca Onestini e Raffaello Tonon sono riusciti infatti a riscuotere un forte successo proprio per via della loro amicizia, per la loro diversità e raccontando molto poco di se stessi, almeno rispetto agli altri concorrenti. Un percorso simile potrebbe essere più che adatto per Michele e Paolo, già affiatatissimi e fra i preferiti della casa. Cucuzza però farebbe bene ad imparare almeno qualche nome degli altri inquilini del loft: Ciavarro potrebbe non essere sempre presente e pronto per suggerirglieli. Di contro, il giornalista ha già incarnato il ruolo di Cupido nel tentativo di far nascere la prima coppia della casa: Ciavarro e Clizia Incorvaia. Riuscirà nel suo intento? Il ragazzo non ne ha fatto di certo mistero con la diretta interessata, a cui ha subito riferito tutto. “Guarda che lui è il più psichedelico di tutti”, ha detto la ex di Francesco Sarcina, sicura che il giornalista potrebbe addirittura diventare il vincitore di questa edizione.

Michele Cucuzza, Grande Fratello Vip 4: tutti i suoi delatori

I delatori di Michele Cucuzza hanno già detto la loro in merito al suo ingresso al Grande Fratello Vip 4: il giornalista rischia di rovinare la propria immagine, mostrandosi al di fuori dei notiziari. Una mozione che lo stesso Michele aveva previsto ancora prima entrare nel loft, sicuro in realtà di doversi adattare ai cambiamenti più recenti della televisione. Questo non vuol dire però perdere la propria natura, visto che è persino riuscito a creare un divertente spazio news dedicato alle ultime notizie della casa. Al di là del sorriso, sembra però che Cucuzza nasconda una personalità particolare. Durante una delle prime cene e su suo invito, Paolo Ciavarro ha rivelato alcuni retroscena delle notti condivise con il giornalista. “Mi sono svegliato e mi sono ritrovato con la sua gamba sopra di me”, ha detto il ragazzo a Barbara Alberti. “Mi ha già abbandonato per Ivan [Gonzalez, ndr]” ha detto poi a Clizia Incorvaia, fingendo di aver fatto una scenata di gelosia a Cucuzza per aver osato pensare di abbandonare il loro ‘talamo’ per volare su lidi iberici. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro.

