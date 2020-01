Grande Fratello Vip 2020, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e eliminati: Serena Enardu nella casa?

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.404.000 telespettatori con il 20.16%, Alfonso Signorini torna in onda oggi, venerdì 10 gennaio, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020. Al suo fianco ci saranno ancora gli opinionisti Pupo e Wanda Nara che hanno giò divertito il pubblico scambiadosi delle frecciatine. Al centro della seconda puntata ci sarà l’ingresso degli ultimi otto concorrenti che si uniranno ai colleghi già presenti in casa, ma soprattutto il destino di Serena Enardu che scoprirà se potrà avere un confronto o meno con l’ex fidanzato Pago che, all’interno della casa, sta cercando di voltare definitivamente pagina. Spazio, inoltre, ai quattro highlander che stanno trascorrendo le loro giornate con Fabio Testi che gli inquilini della casa pensano di aver eliminato.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: IL RISULTATO DEL TELEVOTO SU SERENA ENARDU

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 si aprirà con il verdetto del televoto su Serena Enardu. Alfonso Signorini, nel corso del primo appuntamento, ha aperto il primo televoto della quarta edizione del GF Vip chiedendo al pubblico di decidere se far entrare o meno nella casa Serena Enardu. In caso di risposta affermativa, la Enardu entrerà in casa per una settimana nel corso della quale avrà la possibilità di avere un chiarimento con Pago per capire se ci siano le basi per ricucire il loro rapporto. Finora, i sondaggi sono tutti contro Serena. Sul forum del Grande Fratello, infatti, più del 70% degli utenti non vuole l’ingresso di Serena nella casa. Nel corso della puntata, inoltre, sarà svelato anche il destino di Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Chi dei quattro diventerà ufficialmente un concorrente del GF Vip 4? Sarà, inoltre, dedicato spazio anche Fabio Testi che è ancora un concorrente diversamente da ciò che pensano gli altri inquilini.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: L’INGRESSO DEGLI ULTIMI CONCORRENTI

Grandi nomi varcheranno la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 durante il secondo appuntamento. Tra i più attesi dal pubblico femminile c’è sicuramente Andrea Montovoli che, con il suo fascino è pronto a rubare la scena al modello Andrea Denver. Grande curiosità, poi, per l’ingresso di Barbara Alberti che, con la sua cultura, è pronta a monopolizzare l’attenzione dei suoi coinquilini. Spazio, poi, all’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, ad Antonio Zequila e all’amico di Signorini, Aristide Malnati. Le ultime concorrenti, infine, renderanno felici gli uomini della casa. Questa sera, infatti, varcheranno la porta rossa anche le bellissime Elisa De Panicis, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa.



