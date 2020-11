Michele Dentice, Uomini e Donne/ “Con Giada sto bene”. Maria: “Hai un succhiotto?”

Michele Dentice ha voltato pagina dopo il capitolo Roberta Di Padua. Con quest’ultima, la frequentazione si è definitivamente conclusa e, nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre, Roberta conferma di non aver più sentito o visto il cavaliere che ha scelto di frequentare Giada, una ragazza giunta in trasmissione la settimana scorsa appositamente con per conoscerlo. “Ci siamo visti ieri sera anche se per pochissimo tempo. Abbiamo fatto una passeggiata nei limiti del possibile per le restrizioni che ci sono. Abbiamo preso del cibo d’asporto. E’ stata una serata serena“, afferma Michele. “E’ stata una bella serata, lo volevo conoscere dal vivo”, ha aggiunto Giada.

MICHELE DENTICE, I DUBBI SU GIADA

La conoscenza tra Michele e Giada non convince tutti. “Un’uscita per poco tempo già ti fa stare sereno?“, chiede un perplesso Gianni Sperti. “Mi fa stare bene”, replica Michele. “Ma lei ti piace fisicamente?“, chiede ancora l’opinionista. Michele tentenna e cerca di uscirne: “C’è affinità. Capita di uscire con donne bellissime con cui poi, non c’è stata affinità. Ho pensato all’uscita e credo di voler dare a lei e a me una possibilità. “Alla redazione aveva detto che non provare un interesse per continuare”, ha spiegato Maria De Filippi. “Lei, d’altronde, aveva detto di avere gli occhi per guardare Armando e Riccardo”, ha aggiunto la conduttrice. La De Filippi, poi, notando un segno sul collo del cavaliere, chiede: “Hai un succhiotto?”. Michele ha negato affermando di essersi grattato e di non aver assolutamente baciato Giada.



