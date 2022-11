Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia/ Il feeling è sempre più alto

Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia: cresce il dialogo

La vicinanza fisica tra Michele e Solange ha portati i due protagonisti di Matrimonio a Prima Vista Italia ad aumentare anche il tenore del dialogo arrivando a trattare argomenti molto sentiti e toccanti per entrambi, oltre che intimi. Con il passare dei giorni la necessità di sentirsi vicini è aumentata ed è palese che per entrambi sembra nascere un sentimento che ha decisamente superato la semplice conoscenza. Considerato l’andamento delle altre coppie, Michele e Solange sono da considerare i concorrenti più vicini a raggiungere con successo le fasi finali del programma. L’esperimento del primo incontro all’altare sembra aver legato due persone destinate a piacersi, come evidenziato dalla crescente attrazione e dalle tante coccole che hanno caratterizzato la luna di miele.

Secondo numerosi commenti presenti sulle pagine social della trasmissione le possibilità che la coppia arrivi ad innamorarsi sono veramente altissime. Anzi, per molti Solange sembra già totalmente presa dal nuovo consorte seppur ancora restia ad aprirsi del tutto. Nella prossima puntata è lecito pensare che possano esserci passi in avanti decisivi per il futuro della coppia. E’ molto probabile che alla fine Solange decida di concedersi senza filtri al nuovo marito, sia mentalmente che fisicamente.

Michele e Solange la coppia più affiatata di Matrimonio a prima vista Itali

Michele e Solange per questa stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia sembrano essere la coppia più affiatata oltre che in linea con lo spirito del programma. Chiaramente, anche per loro non sono mancate resistenze e dubbi soprattutto nel momento del primo approccio visivo e delle prime conversazioni. Con il passare del tempo e grazie alla condivisione si sono aperti però spiragli importanti, soprattutto grazie ad un maggiore trasporto fisico.

Non a caso, durante la luna di miele è scattato anche il primo bacio di questa edizione. I due hanno infatti trovato diversi punti di incontro dal punto di vista caratteriale che ovviamente sono sfociati anche dal punto di vista dell’attrazione fisica reciproca. L’ultima puntata ha raccontato gli ultimi momenti del viaggio alle Canarie con nuovi risvolti dal punto di vista della convivenza. Il pubblico intanto sui social network spera davvero di continuare a vederli insieme anche dopo la fine di questa trasmissione. E chissà che da un esperimento possa veramente nascere una bella storia d’amore, noi di certo glielo auguriamo verso il futuro.

