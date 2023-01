Michele, la malattia del figlio di Paola Caruso/ “Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono ripresa…”

Paola Caruso, il triste messaggio sulla malattia del figlio Michele: “E’ un mese che facciamo terapie ma…”

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per Paola Caruso, conosciuta dal pubblico televisivo per il suo ruolo ad Avanti un altro come Bonas. La donna ha infatti raccontato, tramite il proprio account di Instagram, di aver trascorso delle giornate traumatiche in ospedale a causa di un malessere piuttosto grave che avrebbe messo a repentaglio la salute del suo bambino, il piccolo Michele.

Stando al contenuto condiviso sui social, non sarebbero chiare le ragioni che avrebbero destato la preoccupazione di Paola Caruso e dei medici in riferimento alla salute del piccolo Michele. Sicuramente maggiori delucidazioni arriveranno dopo la sua presenza a Verissimo, prevista questo sabato. Ciò che si evince dalle sue parole su Instagram è principalmente il grande stress e la terribile preoccupazione per una circostanza che potrebbe gravare ancora per lungo tempo. “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha scelto solo me. Ho passato il periodo più brutto della mia vita“.

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Paola Caruso racconta la tragica esperienza della malattia di suo figlio, Michele, avuto dalla relazione con Francesco Caserta. L’imprenditore pare che non abbia più rapporti con il figlio da diversi anni, lasciando dunque sola l’ex volto di Avanti un altro anche in una circostanza così tragica. Sulla patologia del piccolo non vi sono informazioni ulteriori; la donna è stata infatti criptica sui dettagli, sottolineando unicamente quanto la sua salute sia mentale che fisica non ne abbia giovato.

Eravamo a sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele” – spiega Paola Caruso – Ho passato un periodo troppo brutto, il più brutto della mia vita ma sono umana, e stavolta sono crollata”. Eloquente la disperazione della donna, che sembra non trovare ancora pace. Paola Caruso sarà comunque ospite questo sabato a Verissimo, probabilmente proprio per raccontare a Silvia Toffanin la tragicità del momento e come abbia trovato la forza per superare il momento e aiutare il piccolo Michele.











