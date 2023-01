Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi/ Primo incontro? “Arrivò sudata con…”

I successi del regista Riccardo Milani

Riccardo Milani (classe 1958) è un regista e sceneggiatore italiano ma è anche il marito della nota attrice Paola Cortellesi. Riccardo ha sempre amato l’arte e il mondo del cinema e del teatro e ha spesso dichiarato: “L’arte in generale aiuta a comunicare con le persone”. Mosso da una grande passione e dal sogno di diventare regista, Riccardo inizia a lavorare come aiuto regista di Mario Monicelli, Daniele Luchetti, Florestano Vancini e Nanni Moretti.

Dal 1955 al 2001 si dedica alla pubblicità per cui vince un Leone di bronzo al Festival di Cannes. Fa il suo esordio nel cinema con il film “Auguri professore” e poi crea molti altri film come: “Benvenuto Presidente”, “Scusate se esisto!”, “Come un gatto in tangenziale” e ha anche curato la regia della serie televisiva “Tutti pazzi per amore”. Attualmente Riccardo Milano è alle prese con la commedia “Grazie ragazzi” che lui descrive così: “Ho raccontato la storia di cinque detenuti lontani dal mondo del teatro. Grazie a questa esperienza però riusciranno a migliorare mettendosi in gioco”. Secondo il regista il teatro è un grande mezzo per includere ancora di più la società e la cosa più importante per registi ed attori è il valore dell’umiltà.

La storia d’amore tra Riccardo Milani e Paola Cortellesi

Dopo aver avuto due figlie: Chiara e Alice da una precedente relazione, il regista Riccardo Milani si è innamorato dell’attrice Paola Cortellesi, conosciuta per la prima volta sul set cinematografico di: “Il secondo posto dell’anima”. Nel 2013 Riccardo e Paola avevano coronato il loro amore con l’arrivo della figlia Laura e poi nel 2021, dopo nove anni di relazione, si sposano.

Sul loro primo incontro, Riccardo Milani aveva raccontato: “Per ‘Il posto dell’anima’ volevo una protagonista forte, che parte dal paesino per cercare lavoro. Era un film più drammatico di altri e mi serviva uno sguardo anche malinconico. L’avevo vista fare cose divertenti in tv, ma sentivo in lei qualcosa di amaro. La vidi a casa di Gianni Morandi, faceva le prove di uno spettacolo in giardino. Aveva i sandali, arrivò sudata, coi piedi sporchi di terra. Finge di arrabbiarsi se lo racconto”. I due per anni hanno lavorato insieme e spesso hanno litigato sia nell’elaborazione delle idee e nella stesura che sul set davanti ai loro colleghi, la stessa Paola aveva dichiarato: “Quando scriviamo una sceneggiatura, siamo a un passo dal divorzio perché litighiamo pure sulle virgole”.

