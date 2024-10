Michele chiede il falò di confronto a Millie a Temptation Island 2024: cos’è successo tra i due

Dopo la visione dei video in cui Millie e il tentatore Alex parlano di vedersi fuori da Temptation Island 2024, Michele decide di chiamare il falò di confronto anticipato. Millie accetta ed accusa subito il colpo, visto che il fidanzato è un fiume in piena. “Mi hai portato qui perché volevi dimostrarmi che non c’è malizia nel tuo carattere, che è soltanto un carattere solare ma hai fatto tutt’altro. – esordisce – Tutti i dubbi che avevo me li hai confermati. Mi hai mancato sempre di rispetto. Fin dall’inizio eri già in camera con le tue amiche a dire che ti piaceva un altro. Ti sei fatta baciare sul collo, prendere in braccio…”

Millie però risponde a tono: “Tu devi chiederti anche il motivo per cui faccio queste cose… Io sono sempre stata vera e mi sono fatta il mio percorso. Sono a posto con la mia coscienza, ho fatto quello che mi sentivo e sono stata me stessa. Io non sono cambiata da fuori, sono sempre stata così.”

Alla visione dei video in cui Millie e il tentatore Alex si stuzzicano a vicenda, segue un nuovo sfogo di Michele al falò di Temptation Island 2024: “Se ero te mi mettevo con la testa sotto la sabbia, neppure mi presentavo al falò! La gente lo vede chi sei…” Filippo Bisciglia chiede allora al ragazzo quali siano i sentimenti per Millie: “Cosa provo per lei? Sono innamorato, – ammette lui – sono venuto qui anche per migliorare la gelosia, però anche lei può darmi modo di non esserlo. All’inizio non era così, si tratteneva di più… All’inizio era chiodo scaccia chiodo, poi mi sono innamorato. I miei amici mi dicevano di lasciar perdere… “ Nonostante si dica innamorato di Millie, e lei ammetta di esserlo a sua volta, Michele conferma di voler lasciare il programma da solo: “Mi ha deluso troppo, non posso perdonarla”. “Secondo me tornerete insieme“, annuncia però Filippo Bisciglia.

