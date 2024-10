Millie e Alex sempre più vicini a Temptation Island 2024: è nata una coppia?

Si fa sempre più complicata la situazione per Millie e Michele a Temptation Island 2024, soprattutto per la vicinanza sempre più evidente tra lei e il tentatore Alex. I due escono a cena insieme ed è lì che Millie si sbilancia col tentatore e lui fa lo stesso con lei. “Quando sai che una persona ti può piacere, ti tiri indietro, c’è della tensione… – dichiara infatti Millie ad Alex – Tu mi piaci come persona, mi tratti bene, mi piace come mi parli… Io sono abituata male. Avere anche complimenti, un sacco di voglia di ascoltarmi, di dolcezza, chiedermi come stavo, è bello, cosa che non ho ricevuto dall’altra parte. Sembra che mi sono andata a scegliere io una persona totalmente sbagliata”.

Lui fa lo stesso e dichiara: “Tu comunque mi piaci davvero e come sei e per quello che non fai vedere soprattutto, che un po’ ho capito. Dipende tutto da te se ci sarai fuori, io ci sarò…” “Penso che ci sarò anch’io”, è la risposta di Millie, che fa infuriare il fidanzato Michele. “Mi faccio la valigia e chiedo il falò. – tuona il ragazzo con i compagni d’avventura – Menomale che è venuta qua a dimostrare che non è maliziosa, che è il suo carattere, menomale! Ognuno per la strada sua, se stato al 98 ora sto al 100%! Alla fine credo si sia visto la persona che sono io e quella che è lei, posso uscire da qui a testa alta.”