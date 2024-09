Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2024: “Cerco una donna con cui condividere la mia quotidianità”

È tutto pronto per il ritorno in onda di Uomini e Donne con la prima puntata di oggi, 23 settembre 2024. La nuova edizione è ricca di graditi ritorni soprattutto nel parterre del Trono Over dove non mancheranno le dame ed i cavalieri più noti come Gemma Galgani, Barbara De Santi, il ritorno di Armando Incarnato e Mario Cusitore e tanti altri. Grandi novità ci saranno invece nel Trono Classico con quattro nuovi tronisti tra cui Michele Longobardi, chi è?

Il nuovo tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi farà ufficialmente il suo ingresso nel dating show di Maria De Filippi. Napoletano di 28 anni, più precisamente originario di Castellamare di Stabia, è noto al pubblico per essere stato uno dei corteggiatori di Manuela Carriero nella scorsa edizione. Durante la breve clip di presentazione, parlando del tipo di donna che cerca ha confessato: “Spero di trovare una ragazza con cui condividere la mia quotidianità, mi manca quell’intimità e confidenza da relazione che non vivo da un po’.”

Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Michele Longobardi: ex corteggiatore di Manuela Carriero

Il nuovo tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi durante la clip di presentazione si è sbilanciato anche sulla vita privata, sulla sua infanzia complicata per via della separazione dei genitori e sui problemi di ansia e attacchi di panico di cui ha iniziato a soffrire a 19 anni: “Ho iniziato a trascurarmi, sono arrivato a pesare 110 kg, è stato un periodo difficile, anche con le ragazze. I miei 19/20 anni sono stati un brutto periodo, ma non mi piace raccontarli in maniera tragica. Mi hanno dato tanto e ne vado molto fiero. Mi è rimasta una paura, quella del tempo che scorre e scoppio in lacrime.” Superato quel brutto periodo, adesso Michele è un giovane uomo sicuro di se e determinato che spera di incontrare la donna della sua vita nel dating show di Canale5 e assicura: “Quando mi piace una ragazza divento impacciato. Però, vi avviso, sono un baciatore seriale, mi scappa facilmente il bacio”