Michele Loprieno/ Nathalie Caldonazzo, nato già un flirt? (Temptation Island Vip)

Michele Loprieno per molto tempo è stato associato ad un vip più che conosciuto a livello internazionale: le somiglianze con George Clooney sono evidenti, ma forse non così tanto da rendere il nuovo Single di Temptation Island Vip 2 un vero e proprio sosia del noto attore. Gli spettatori italiani lo conosceranno più che altro per la sua partecipazione a Uomini e Donne e una forte militanza nel Trono Over, che sembrava avergli regalato persino la possibilità di convolare presto a nozze. Purtroppo la sua storia con Claudia Montichiara non è andata a buon fine e i due, dopo aver lasciato il programma con tante speranze, hanno fatto ritorno in tempo record a causa di una crisi incolmabile. Non sono mancati inoltre i duri scontri fra Michele e un altro noto protagonista del Trono mariano, Armando Incarnato. Quest’ultimo, pur essendo fra i personaggi più contestati del parterre maschile, è riuscito a tenere in scacco il rivale in più occasioni. Ed alla fine ha cantato persino vittoria, grazie alla decisione di Loprieno di lasciare in via definitiva il programma. ù

Michele Loprieno, Temptation Island Vip: ha già trovato una vittima?

Le prime anticipazioni svelano che Michele Loprieno potrebbe aver già trovato una vittima a Temptation Island Vip 2. In questi giorni infatti sono stati diffusi alcuni spoiler che parlano del Tentatore e della sua vicinanza con Nathalie Caldonazzo, arrivata nel reality per mettere alla prova la sua relazione con Andrea Ippoliti. Come sappiamo la lontananza gioca spesso brutti scherzi e il villaggio delle fidanzate ha permesso alla Caldonazzo di accorciare le distanze proprio con Michele: in un video, i due ballano e ridono. Ovviamente Andrea è stato subito avvertito del fattaccio e la sua reazione non si è fatta di certo attendere. Loprieno riuscirà davvero a mettere in crisi il rapporto fra Nathalie e Ippoliti oppure si tratta solo di un fuoco di paglia? In base alla sua età – ricordiamo che l’imprenditore e attore ha 53 anni – di sicuro è facile credere che non sia solo alla ricerca di una semplice avventura e che miri ad un rapporto più serio. Le scelte fatte a Uomini e Donne poi ci confermano che i suoi gusti in fatto di donzelle non siano per nulla cambiati: la Caldonazzo corrisponde in tutto e per tutto alla sua donna ideale, almeno per quanto riguarda l’aspetto fisico. Clicca qui per il video con Nathalie Caldonazzo.

