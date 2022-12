Michele Merlo/ Papà “Accusato di voler rovinare vita al medico che l’aveva in cura”

Torna allo scoperto Domenico Merlo, il papà di Michele, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi morto a giugno del 2021 per via di una ischemia cerebrale a seguito di una leucemia fulminante. Nella mattinata di ieri l’uomo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post sfogo a seguito dell’incontro avvenuto con il sindaco del paese dopo il saccheggio della tomba del figlio : «Questa settimana ho incontrato un sindaco dopo i fatti che hanno riguardato Michele al cimitero di Rosà. Sono persino stato rimproverato perché starei, io, rovinando la vita al medico incolpandolo della morte del mio unico figlio. Poiché io non incolpo nessuno, bensì quattro periti medico legali luminari, 2 di parte e 2 nominati dalla Procura. Capite sarei io a rovinare la vita ad un medico, ma la nostra di vita? Pensate un po’ chi ci governa».

La Procura ha iscritto sul registro degli indagati il medico che aveva in cura Michele Merlo e che dopo averlo visitato, e scoprendo un livido sulla gamba, lo aveva trattato come un ematoma, rimandandolo a casa con una pomata. Secondo la perizia il medico in questione «avrebbe dovuto inviare Merlo al pronto soccorso più vicino con motivato sospetto di coagulopatia», aggiungendo comunque che «non si può asserire in termini di certezza o elevata probabilità che una diagnosi e una terapia tempestiva avrebbero evitato il decesso». La famiglia di Michele Merlo teme che per la morte del figlio non venga riconosciuto alcun responsabile, e si attende la decisione del pubblico ministero Jacopo Augusto Corno, che sta valutando se chiedere il processo o archiviare l’inchiesta, arrivando quindi alla conclusione che per la morte del 28enne cantante non vi sia stato alcun responsabile.

MICHELE MERLO, DOMENICO RIPOSTA IL VIDEO DI EMMA MARRONE PER IL FIGLIO

Domenico Merlo ha poi pubblicato un secondo post, un video che Emma Marrone aveva dedicato a Michele mesi fa: «Ciao Michi, ho pensato mille volte se fare questo video. Non perché non volessi farlo ma perché ho ancora molti problemi a parlare di te. Adesso mi sono convinta. Sono nel bagno di un locale, ma so che tu apprezzerai molto questo perché mi conosci molto bene. Eri bellissmo, uno dei ragazzi più belli che io abbia mai visto. Eri molto romantico e poetico e questo mi metteva in imbarazzo a volte. Di noi non voglio dire niente, le nostre telefonate, i nostri momenti, saranno appunto momenti solo nostri. Quello che è successo è una cosa orrenda, una caz…ta, una cosa strana della vita. Io ancora non ci credo, ma mi ha insegnato a vivere le cose in modo più profondo, a non mentire a me stessa e a prendermi ogni attimo di questa vita molto labile e strana. Ovunque tu sia, il mio cuore è vicino al tuo».

