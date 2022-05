Michele Morrone e Elena D’Amario, ritorno di fiamma o amicizia?/ Quella foto che scatena i fan

Michele Morrone replica al gossip: “Il tatuaggio è dedicato…”

Michele Morrone ha messo a tacere il gossip. In queste settimane si era vociferato di un suo flirt con l’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka e in molti avevano ipotizzato che l’ultimo tatuaggio fatto da Michele potesse essere un omaggio ad un nuovo amore. L’attore è tornato sui social e ha voluto fare chiarezza in merito allontanando così tutte le voci che lo vedevano in compagnia di una nuova fiamma: “Non ho mai spiegato nella mia vita il significato di AMS. Ma so che alla gente piace creare storie che sfortunatamente non sono vere. AMS è il tatuaggio che ho impresso sulla mia pelle dedicato alle mie sorelle Angela, Margherita, Stefania. Non c’è bisogno di creare storie”, ha così chiarito. Michele Morrone ha così spiegato il motivo del tatuaggio anche se sul web in molti non sono convinti delle sue parole.

La vita sentimentale del bellissimo attore continua ad essere avvolta dal mistero. Nonostante la foto pubblicata poco prima con la ballerina Elena D’Amario, con la quale ha avuto un flirt, abbia riacceso i rumor di un possibile ritorno di fiamma. Tempo fa Morrone era stato associato anche ad un’altra donna, la bellissima Belen Rodriguez, quando tra lei e Stefano durante il primo lockdown c’era stata maretta al punto che si erano lasciati, per poi tornare insieme a distanza di un anno e mezzo, dopo la fine della relazione tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese.

Michele Morrone e Elena D’Amario, ritorno di fiamma o amicizia?

Michele Morrone aveva pubblicato poco prima una foto in compagnia di Elena D’Amario con la quale aveva avuto una storia. Michele Morrone ed Elena D’Amario sono stati insieme qualche anno fa, ma nel 2019 si sono detti addio. Ultimamente, però, sembra che i due abbiano ripreso a frequentarsi e alcuni indizi farebbero capire che fra loro c’è un ritorno di fiamma. L’attore tempo fa si era scattato una foto il dettaglio non era passato inosservato ai fan. Nella foto scattata si potevano notare delle somiglianze con l’arredo della casa di Elena D’Amario. Michele Morrone, infatti, commenta spesso e mette like alle foto di Elena D’Amario su Instagram e la ballerina, ovviamente, fa lo stesso.

In passato, poi, l’attore e la ballerina di Amici sono stati pizzicati dai paparazzi ad amoreggiare dopo una serata passata insieme. Non si capisce se tra loro ci sia stato un riavvicinamento anche perché i due non hanno ufficializzato la cosa. Tra i suoi post è comparso il post “I’m alone”. Non sembrerebbero esserci indizi concreti per sostenere che l’attore abbia una relazione con la collega polacca Sieklucka, con la quale ha girato scene hot per il film Netflix. La scorsa estate era stata ipotizzata una relazione tra la star di 365 giorni e Simone Susinna, con il quale ha condiviso il set del secondo film.











