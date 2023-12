“Michele Morrone molto infastidito dalle rivelazioni di Greta Rossetti sulla loro storia”/ Cos’è accaduto

Greta Rossetti parla della relazione con Michele Morrone e lui reagisce

Pochi giorni fa, nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti raccontava i dettagli della sua relazione con Michele Morrore. I due hanno avuto un flirt qualche tempo fa, come la stessa Greta ha tenuto a confermare, raccontando ai compagni d’avventura come si sono incontrati e dove l’ha portata lui per il primo appuntamento.

“La prima cena insieme l’abbiamo fatta al kebab, – ha rivelato Greta – sono scesa e ho pagato io i panini. Poi l’ho portato a conoscere a mia madre e lui era super imbarazzato. mentre lui era giù in giardino con mia mamma io sono salita, mi sono messa il pigiama sopra i vestiti e ho fatto una videochiamata con il mio ex ragazzo. però per rispetto quella serata tra me e Michele non c’è stato nulla. Ero ancora fidanzata e non me la sentivo“. Ma come ha reagito Michele Morrone a queste rivelazioni della sua ex? A quanto pare non benissimo.

“Michele Morrone non ha apprezzato le rivelazioni di Greta”: l’indiscrezione

Secondo il settimanale Chi, Michele Morrone non avrebbe affatto apprezzato le rivelazioni fatte da Greta Rossetti sulla coppia. Ecco quanto si legge: “In una puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha raccontato di avere avuto una storia, durata tre mesi, con l’attore di 365 Giorni. La relazione è finita quando lui le ha chiesto di seguirlo negli Stati Uniti per la promozione di un film. Come ha reagito Morrone di fronte a queste confessioni fatte nella casa del Grande Fratello? Pare che si sia molto infastidito“. Il motivo di questo profondo fastidio dell’attore è uno: “Da sempre l’attore è attentissimo alla sua privacy e non ama il gossip”, ha fatto sapere la rivista. Chissà se questa reazione verrà svelata anche a Greta nella Casa del Grande Fratello.











