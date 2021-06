Michele Morrone nudo sul set del sequel di 365 giorni/ “Foto? Grande offesa per me”

Michele Morrone è tornato sul set di 365 giorni per girare il sequel del film polacco che lo scorso anno ha conquistato il mondo su Netflix. Nel film, oltre a Michele Morrone che interpreta il protagonista Massimo Torricelli, ci sono anche Anna-Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska nei panni di Olga e la new entry Simone Susinna. L’attore e modello italiano interpreterà un nuovo personaggio chiamato Nacho. Negli scorsi giorni, sono state pubblicate alcune foto del set in cui Michele Morrone appare nudo. Foto che hanno fatto il giro del web e che hanno provocato la reazione dell’attore. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, infatti, Michele Morrone che ha sempre protetto la propria sfera privata, ha criticato la scelta di pubblicate le immagini del set violando così la sua privacy.

Michele Morrore "Belen? Il mio prototipo è più di due tett* e un cul*"/ Web furioso!

Michele Morrone contro le foto di nudo tratte dal set di 365 giorni 2

Michele Morrone contro chi ha pubblicato le foto in cui appare senza veli scattate sul set del film 365 giorni 2. “Come attore la tua vita diventa pubblica” – ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. “Come essere umano desidero la mia riservatezza e sono un grande fan della riservatezza. Non va affatto bene invadere la privacy di qualcuno ed è totalmente irrispettoso. Quello che è successo è una grandissima offesa per me”, ha aggiunto. Poi ha concluso ringraziando i fans che hanno sostenuto la sua battaglia contro la pubblicazione di tali foto: “Voglio davvero ringraziare tutta la mia famiglia online per aver protestato contro tutte le mie foto non pubbliche che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale”.

