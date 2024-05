Michele Pietro Filippi, Nicolò e Leonardo, figli di Mike Bongiorno/ Chi sono e cosa fanno: “I suoi valori…”

Mike Bongiorno: chi sono e cosa fanno i figli Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo

Ci sarà spazio anche per il ricordo di Mike Bongiorno nella puntata di oggi de La volta buona. A 100 dalla nascita, uno dei più grandi conduttori della nostra tv sarà ricordato con una mostra a lui dedicata ed una fiction Rai trasmessa a fine anno, anche se ancora non c’è la data precisa in cui sarà impersonato da Claudio Gioè. Sul conduttore si sa tutto sulla vita professionale, ma chi sono i figli di Mike Bongiorno: Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonoardo e che cosa fanno?

Il figlio maggiore di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, Michele Pietro Filippi è nato nel 1972, oggi è un produttore televisivo e documentarista. Nel 2008 ha sposato la moglie Agnese Visconti ed è diventato padre della piccola Margherita. Il figlio Nicolò Bongiorno, il secondogenito, è nato nel 1976. Di professione è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, ma soprattutto, è colui che ha rilevato l’azienda di famiglia: la Fondazione Bongiorno. Poco si conosce sulla sua vita privata ma anche lui è diventato padre, di tre figli: Stella, Elia e Luce. L’ultimo figlio di Mike Bongiorno è Leonardo. Nato nel 1989 ha 34 anni e ha realizzato un grande desiderio del padre: che i suoi figli si impegnassero negli studi. Leonardo, nonostante abbia perso il padre a soli 20 anni, si è impegnato duramente e dopo aver ottenuto una laurea alla Bocconi e un master a Shanghai, oggi ha una carriera imprenditoriale ben avviata. Dal 2018 la sua fidanzata è Sofia Hinterman.

Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo, figli di Mike Bongiorno: “Cerchiamo di portare avanti i valori”

Nicolò Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, in una recente intervista a QuotidianoNazionale ha descritto così il padre: “Ricordo che per i 20 anni di Leonardo, il minore di noi tre figli, mio padre gli scrisse una lettera. Nei suoi 20 anni aveva conosciuto la guerra, la prigionia. Un grande atto d’amore, come un messaggio da una generazione all’altra. Mio padre era dedito alla sua professione ma legatissimo alla famiglia. La sua adesione al lavoro era totale e nello stesso tempo sentivamo la sua presenza, il suo essere genitore. Un padre forte, a volte anche severo, che sapeva essere dolce. Ho dei bellissimi ricordi dei nostri viaggi, soprattutto negli Usa”. Mentre a La Repubblica i figli Michele Pietro Filippo e Leonardo hanno aggiunto: “Cerchiamo di portare avanti i suoi valori”











