Dalla storia d’amore tra Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli sono nati ben tre figli: Michele Pietro Filippo, Leonardo e Nicolò. Il primogenito Michele, classe 1972, oggi è un affermato documentarista. E’ padre di una figlia di nome Margherita ed è anche il figlio che più degli altri ha vissuto e assaporato da vicino il successo e la popolarità di Mike. Dopo la sua morte ha sofferto tantissimo la sua assenza e la sua mancanza, anche se ha confermato che papà era un tipo alla vecchia maniera. Il secondo figlio, Nicolò, è nato nel 1976; il suo nome è una sorta di omaggio che Mike volle fare ad un suo zio con cui legò moltissimo durante l’adolescenza a Torino.

Nicolo Bongiorno lavora come sceneggiatore e nel suo curriculum vanta grandi collaborazioni con nomi di spicco, come Woody Allen. Al di là degli aspetti lavorativi, però, si sa poco o nulla della sua vita privata. Per quanto riguarda l’ultimo dei tre figli, Leonardo, sappiamo che è nato nel 1989 e che oggi è un imprenditore audace.

Sbirciando un po’ in rete, scopriamo che il terzo arrivato in casa Bongiorno – Zuccoli ha studiato e si è laureato alla Bocconi, trasferendosi momentaneamente a Shangai per un master. Un bagaglio culturale che gli ha permesso di aprirsi nuove strade in ambito imprenditoriale. Oggi è molto attivo sui social rispetto ai fratelli, ma non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo.

Per quanto concerne le questioni di cuore, Leonardo Bongiorno non è sposato ma ha una compagna che ama profondamente e che ha conosciuto durante un’esperienza all’estero. Essendo l’ultimo dei tre figli, ha avuto meno tempo da trascorrere al fianco dell’amato papà, anche se il tempo condiviso insieme è stato davvero speciale e, ancora oggi, indimenticabile.

