Michele Placido/ Con la moglie Federica Vincenti superato “l’inferno” (C’è tempo per)

Michele Placido ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi e trasmesso giovedì 16 luglio 2020 su Raiuno. Il celebre attore, regista e sceneggiatore italiano è pronto a raccontarsi tra vita professionale e privata soffermandosi in particolare sulla recente partecipazione della sua azienda vinicola al Vinitaly, Salone Internazionale del vino che ogni anno viene organizzato a Verona. Un’occasione davvero speciale che ha visto Placido raccontare a Cointelegraph della nuova frontiera della blockchain che consente di “certificare, in maniera del tutto automatica e trasparente, l’intera filiera di produzione e trasformazione dei propri vini”. Un’idea che è venuta al socio Volpone con cui Placido ha dato vita ad un’azienda vinicola. Un’idea che l’attore e regista si è sentito subito di appoggiare: “l’ho trovato un concetto interessante e ho dato il mio appoggio. Questo è poi divenuto un importante punto di riflessione, che ci ha permesso di capire l’importanza della collaborazione attraverso la condivisione dell’esperienza e della conoscenza”. L’obiettivo, infatti, è sempre stato quello di unire cultura e arte al vino e di offrire al pubblico la possibilità di bere un bicchiere di vino consapevole dei vari processi a cui viene sottoposto prima della sua immissione sul mercato.

Michele Placido oggi: “Sono un artista di pancia e non solo di testa”

Una cosa è certa, il mondo del vino oggi giorno deve tenere conto anche della tecnologia, anche se Michele Placido non nasconde: “mi ritengo una persona poco avvezza alla tecnologia. Ma sono molto legato al gusto, al piacere naturale delle cose: anche nel mio lavoro di attore sono un artista di pancia e non solo di testa. Grazie alla pancia sono arrivato prima al cuore e poi anche alla testa delle persone, ma questo in fondo devono dirlo gli altri e non io. Mi considero un’artista completo e questo mi fa comprendere anche il mondo della tecnologia, quella realtà dove la mia testa non arrivava”. Oltre alla passione per il vino e per il teatro, Michele Placido negli ultimi tempi è balzato agli onori della cronaca anche per la crisi matrimoniale vissuta con la moglie Federica Vincenti. Per fortuna la coppia ha superato questo momento no ed oggi sono più uniti e innamorati che mai come ha sottolineato la stessa Federica che ha ben 37 anni di meno rispetto all’attore e regista. “Abbiamo vissuto un inferno mediatico. Non ho mai detto di aver lasciato mio marito” – ha dichiarato la Vincenti sottolineando – “si è preso solo la parte cattiva. Ho solo spiegato cosa significa vivere un’amore che subisce cambiamenti e momenti difficili. Si è detto che ho mancato di rispetto a mio marito, umiliandolo a settantuno anni dalla moglie giovane. Noi chiediamo rispetto”.



