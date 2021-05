Michele Santoro ospite di Striscia la Notizia?/ Dagospia “Nella tana del nemico per…”

Indiscrezione bomba di Dagospia su Michele Santoro. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, alla vigilia dell’ospitata di Santoro da Bruno Vespa (in programma il prossimo mercoledì) potremmo rivedere il noto giornalista nel corso della puntata di oggi del Tg satirico di Antonio Ricci. Un’indiscrezione che chiaramente non trova al momento alcuna conferma ma che farebbe riferimento ad una serie di voci prontamente raccolte da Dagospia che a tal proposito scrive: “A Cologno Monzese serpeggia una notizia-bomba”. La notizia farebbe riferimento proprio alla presenza di Michele Santoro possibile ospite di Antonio Ricci “nella parte finale di Striscia”. Il motivo? Promuovere il suo nuovo libro.

Partito Gay: "Pio e Amedeo, show omofobo"/ "Hanno banalizzato la discriminazione"

Si intitola “Nient’altro che la verità” il nuovo libro di Michele Santoro, che coincide anche con il suo ritorno sul piccolo schermo dopo circa due anni di assenza e per promuoverlo, scrive Dagospia, “è pronto a infilarsi anche nella tana del suo vecchio ‘nemico’ Berlusconi…”. Al momento, ribadiamolo, si tratta solo di una voce. Ieri intanto il giornalista è stato ospite di Massimo Giletti e della sua Non è l’Arena durante la quale ha commentato il recente intervento di Fedez al Concertone del primo maggio.

Maurizio Landini/ "Mercato non risolve tutti i problemi, cambiamo modello sviluppo"

MICHELE SANTORO OSPITE DI STRISCIA LA NOTIZIA? L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA

Michele Santoro fa incetta di ospitate televisive. Quella di ieri sera nella trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti è stata la sua terza comparsata su La7 nel giro di una sola settimana dopo quella da Lilli Gruber a Otto e Mezzo e di Enrico Mentana che gli ha dedicato uno Speciale del Tg di La7 incentrato sulla mafia. Il tutto per promuovere il suo ultimo libro fresco di stampa. E proprio questo potrebbe rappresentare il motivo che potrebbe condurre oggi il giornalista dritto nello studio di Cologno Monzese dove si realizza la trasmissione satirica Striscia la Notizia. Davvero nell’agenda dell’ex conduttore Rai è segnata la tappa nel programma dell’ammiraglia Mediaset che arriva puntuale ogni giorno dopo l’appuntamento con il Tg5? Solo voci, ma che se confermate potrebbero apparire davvero clamorose. Non ci resta che attendere la puntata odierna del Tg satirico di Antonio Ricci per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Maria Grazia Cucinotta/ “Mi dicevano 'Ma sei anche intelligente?', con Il Postino...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA