Michele Torpedine, chi è?/ Manager de Il Volo con un passato da batterista

Chi è Michele Torpedine

Michele Torpedine è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ma chi è davvero? Originario di Minervino Murge, in Puglia, è conosciuto all’estero anche con il nome di Michael Torpedine. Il suo è uno dei nomi più importanti nella scena musicale e, attualmente, è legato soprattutto a quello di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone ovvero i ragazzi de Il Volo con cui lo vedete nella foto qui in alto. Michele Torpedine, infatti, è il manager de Il Volo. Tuttavia, in passato, è stato un batterista e ha collaborato con artisti come Orietta Berti, Iva Zanicchi e Gino Paoli.

Come produttore discografico, inoltre, ha contribuito al successo di artisti del calibro di Zucchero Fornaciari, Luca Carboni, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Giorgia (con la quale il sodalizio si concluse dopo la vittoria a Sanremo 1995), Vittorio Grigolo e Il Volo.

Michele Torpedine e il rapporto con i ragazzi de Il Volo

Michele Torpedine ha un rapporto professionale e umano con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo con cui si mostra spesso sui social tra un concerto e l’altro. Innamorato professionalmente dei tre artisti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale “La voce di New York“, ha spiegato così l’incredibile successo dei ragazzi de Il Volo, amatissimi in tutto il mondo.

“Come non amarli? Sono piacevoli per famiglie, giovani, anziani…per tutti. Sono belli fisicamente, poi sanno ballare, giocare e si muovono perfettamente sul palco. Con loro lo spettacolo è coinvolgente. Questi tre ragazzi attualmente rappresentano il meglio del made in Italy; quello buono, di stampo “pulito””.

