Michelle, 17enne uccisa a Primavalle. Il padre: “Non dicano bugie”/ “L’assassino invaghito di lei”

“L’hanno ammazzata di botte. L’hanno ammazzata di botte e poi l’hanno finita a coltellate, tutte coltellate” ripete Daniela, la mamma di Michelle Maria Causo, 17enne uccisa a coltellata a Primavalle quartiere di Roma. Per i genitori non può essere stato da solo quel ragazzo a togliere la vita a loro figlia. All’uscita dagli uffici della Questura di Roma anche il padre, lo zio e Federico, uno degli amici più stretti della ragazza, ripetono la stessa cosa della mamma, distrutti come lei.

Armi e bombe a scuola: così gli adolescenti si mobilitano su Telegram/ Perquisizioni in 8 città

“Mia figlia era una ragazza forte. Non si sarebbe mai fatta sottomettere. Si menava pure coi maschi”, racconta la madre, come riporta Il Mattino. Federico, con un certo rammarico, ricorda: “Me menava pure a me”. E il padre, Gianluca, non ha dubbi: “Questo era troppo piccolo per ammazzarla da solo e poi metterla in un carrello. Sono sicuro che ci doveva essere pure qualcun altro”. Giancarlo, lo zio di Michelle, ricorda: “Era stata a Napoli pochi giorni fa con il fidanzato, Federico e altri amici”. “Ospiti a casa mia” ricorda lo stesso Federico, “Perché c’erano stati problemi con la prenotazione. Abbiamo mangiato tantissimo”.

Panfilo Colonico: "Libero perché ho pagato 200mila€"/ Polizia Ecuador: "Chef rilasciato grazie a noi"

Il padre: “Non era incinta di lui”

Per i genitori di Michelle, la 17enne uccisa a Primavalle, è impossibile che l’assassino abbia fatto tutto da solo. Il riconoscimento del corpo è stato fatto da una zia che ha raccontato di aver visto dei lividi sul corpo della ragazza nei giorni scorsi. Il padre, riferendosi agli inquirenti, spiega: “Sono convinti che sia stato da solo. Ma io non ci credo. È stato aiutato da qualcuno. Stava sotto farmaci”. La madre ribadisce: “Farmaci pesanti, sostanze stupefacenti. Io ci ho parlato due o tre volte, gli chiesi se studiava. Sono le basi per la frequentazione. Lui mi disse che non studiava, che aveva lasciato perché non era portato per lo studio. Molto educato”.

Alessia Pifferi in limousine, la figlia sola in casa/ La sorella: "È assurdo..."