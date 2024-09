Il famoso cantante de Il Volo Ignazio Boschetto si è sposato con Michelle Bartolini dopo un anno di fidanzamento. La cerimonia ha riscosso tanto successo ma si è svolta in un contesto intimo con pochi invitati: parenti e amici più stretti. Ovviamente sono stati presenti anche gli altri due cantanti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Nelle ultime ore però, tutti si stanno chiedendo chi è Michelle Bartolini? La giovane neo sposa di Ignazio Boschetto è una modella di origini venezuelane ma non solo, di professione è anche un’impegnatissima imprenditrice.

Il Volo, Concerto di Natale registrato il 31 agosto/ “Venite con i cappotti”, e scoppia la polemica

Ad accogliere gli sposi ci sono stati grandi cesti di petali di rose, palloncini bianchi e tanti applausi. Non si sa nulla rispetto a dove si è svolto il matrimonio, perchè Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini hanno voluto mantenere segreta la location. Dopotutto entrambi hanno voluto una certa riservatezza intorno alla cerimonia, e del resto sono sempre stati discreti anche rispetto alla loro storia sentimentale, che dura da poco più di un anno. Per questa occasione, entrambi hanno sfoggiato un look elegantissimo: lui ha indossato una camicia bianca e un completo nero, rigorosamente senza cravatta. Lei si è rivolta alla stilista Elisabetta Garuffi, che le ha disegnato su misura un abito corto e bianco con una cascata di pizzo.

Gianluca Ginoble de Il Volo, chi è la nuova fidanzata?/ La foto al mare con la misteriosa ragazza bionda

Michelle Bartolini e Ignazio Boschetto, l’annuncio di fidanzamento e l’anello prezioso

Poco si sa su Michelle Bartolini. Oltre a vedere che oggettivamente è bellissima, il suo lavoro è abbastanza misterioso, in quanto non si conoscono dettagli precisi. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Radio 105, Michelle Bartolini non è solo impegnata nel mondo della moda, ma si occupa anche di gestire una cantina di vini e un ristorante di sushi. Nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela International.

Il famoso cantante de Il Volo si è innamorato di Michelle Bartolini una volta conclusa la relazione con Ana Paula, la sua ex ragazza. Le nozze con la futura sposa erano state annunciate nel dicembre scorso, mese in cui i due avevano mostrato sui social la consegna dell’anello di fidanzamento, entrambi vestiti di blu ed entusiasti di fare il grande passo. Ed è quello che è successo giovedì 12 settembre 2024, quando Michelle Bartolini e Ignazio Boschetto si sono uniti ufficialmente in matrimonio circondati dai loro cari e dai parenti più stretti.

Barbara Vitali, chi è e com'è morta la storica collaboratrice de Il Volo/ Il messaggio d'addio: "Profondo dol