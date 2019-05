Michelle Hunziker, Amici 2019/ Tomaso Trussardi? Temevo mi lasciasse per il gossip

Michelle Hunziker è la protagonista insieme a J-Ax di All Together Now, ogni giovedì sera in onda su Canale 5 per far ballare il pubblico. Per lanciare il programma, si è anche messa in gioco pubblicando un video con canzone allegata in stile trap queen, prodotta proprio da Alessandro Aleotti. Nella clip ufficiale compare perfino il riservatissimo marito Tomaso Trussardi: “Come l’ho convinto? Non è riservatissimo, “dippiù”, ma se gli dici che può guidare…”, racconta intervistata tra le pagine del nuovo numero di Chi uscito in edicola lo scorso mercoledì. Anche le bimbe Sole e Celeste hanno avuto modo di ammirarla “messa giù da gara”: “Le mie figlie hanno visto il video e hanno iniziato a rappare, fanno tutto il pezzo. E io: “Bambine, però, bitch (cagna. ndr) no, non lo potete dire!”. La conduttrice svizzera ha poi spiegato il meccanismo dello show che conduce. Un muro con 100 persone che si occupano di musica, dovranno alzarsi e cantare con il concorrente. Se si alzeranno tutti, la persona in questione andrà dritta in finale: “è un game show, non è un talent, io non prometto carriere musicali (…) lancio una sfida: se riesci, ti porti a casa 50 mila euro. E comunque, il livello della gente è spaventoso”.

Michelle Hunziker: “Il gossip? Dicevo a Tomaso che mi avrebbe lasciato per questo…”

Michelle Hunziker poi racconta dei rapporti ottimali con Eros Ramazzotti, dopo il divorzio. “Il nostro compito, allora, mio e di Eros, era riuscire ad andare d’accordo per crescere serena nostra figlia. E quella era già un’impresa atomica”. Attualmente, ha ritrovato la totale serenità tra le braccia del marito Tomaso Trussardi, da cui ha avuto Sole e Celeste, di cinque e quattro anni. Nell’intervista, si parla anche di come è stato all’epoca entrare a far parte della sua famiglia: “La verità? E stata dura. All’inizio è stata dura per loro e anche per me: parliamo di una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua: ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma io sono anche un po’ truzza, parecchio truzza chi mi conosce bene sa che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos”, racconta. Poi è arrivato il primo Natale: “Non sapevo neanche dove mettermi, non ho quel retaggio lì…”. E il gossip: “quando mi frequentavo con Tomaso in segreto mi ricordo che gli avevo detto: “Quando usciremo allo scoperto, tu mi lascerai perché non riuscirai a vivere con questo gossip perenne addosso”. Ed invece Tomaso, innamorato e coraggioso più che mai ha risposto: “A me questo non interessa, mi interessi tu, io amo te”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA