Michelle Hunziker assente ad Amici Celebrities/ Perché non c’è? Staffetta con Maria..

Michelle Hunziker non conduce la prima puntata di Amici Celebrities, in onda oggi, sabato 21 settembre, in prima serata su canale 5. Al timone del primo appuntamento con il nuovo talent show di Mediaset, infatti, c’è la sua ideatrice Maria De Filippi che ha deciso di aprire personalmente le danze accogliendo i concorrenti, i tutor, la giuria e spiegando al pubblico tutte le regole della gara. Maria, però, sarà la padrona di casa solo della prima puntata. Dal secondo appuntamento, infatti, la De Filippi passerà il testimone a Michelle Hunziker che condurrà la successive puntate di Amici Celebrities. Una grande sfida la per la showgirl svizzera che, per l’occasione, sfoggerà anche un nuovo look. Michelle, nel frattempo, su Instragram, ha ricordato l’appuntamento di questa sera ai fans esortandoli a seguire il nuovo programma.

MICHELLE HUNZIKER: “AMICI CELEBRITIES E’ UNA BOMBA”

Direttamente dal treno, con il suo nuovo look, Michelle Hunziker ha parlato ai fans svelando di aver partecipato comunque alla registrazione della prima puntata di Amici Celebrities per cominciare ad interagire con tutta la ssquadra del programma. “Ieri sono andata a vedere tutto iol giorno Amici Celebrities. Sono stata dietro le quinte, nel backstage e stasera andrà in onda questa puntata di Amici Celebrities con Maria (De filippi ndr) e sarà una bomba”, spiega Michelle. Poi invita tutti i suoi fans a sintonizzarsi su canale 5 per emozionarsi insieme ai concorrenti. “Ve la dovete vedere perchè è veramente strano vedere i concorrenti con tutte le loro fragilità”, aggiunge la biopnda showgirl che da lunedù 23 settembre tornerà a condurre anche Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio.

