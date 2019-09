Michelle Hunziker nuovo taglio di capelli!/ Video “…Ora sono cavoli amari!”

Michelle Hunziker cambia taglio di capelli e documenta tutto sui social: “Ci stavo ripensando, forse non lo faccio…”, racconta su Instagram. “Dai, dai che ce la fai…”, esclama cercando di convincersi. Poi cerca sostegno prima dalla figlia Aurora Ramazzotti e poi dalla mamma: “Vado a farmi una frangia”, rivela. “Stavi benissimo quando avevi la frangia, ringiovanisce moltissimo ma sotto non accorciare” suggerisce la madre. Alle 10.35 arriva il momento rassegnazione: “Secondo mia madre mi svecchierà e diventerò sbarazzina”. Perfetto cambio di look in attesa di Striscia la Notizia, Amici Celebrities e All Together Now. Per la conduttrice svizzera questo sarà un autunno particolarmente ricco di impegni e novità. “Sì, perché Striscia partirà il 23 settembre come Amici Celebrities e quindi le prime puntate le condurrà Maria, poi subentrerò io e la nostra staffetta è davvero un esperimento. Vedremo il pubblico come reagirà. Sono felicissima e gasata ma con la solita strizza degli inizi”, aveva raccontato la conduttrice tra le pagine di Oggi.

Michelle Hunziker cambia look

Tornando al cambio di look di Michelle Hunziker, insieme al video anche una lunga didascalia: “Ci ho dato un taglio. Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrity, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte. Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax! Insomma, sapete come siamo noi donne… i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tutti! Scherzo ovviamente, vi amo!”. La conduttrice svizzera è sempre molto attiva sui social. Ultimamente ha condiviso uno scatto della figlia Aurora con il fidanzato Goffredo: “Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo – racconta Michelle nel post – perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!”. Il commento ha scatenato anche la reazione di Ambra Angiolini che ha scritto ironicamente: “Speriamo che anche Jolanda incontri un Goffredo! Ora mi chiamerà per togliere il commento ma io non lo farò”.





