Michelle Hunziker, “Certe conoscenze come nascono finiscono”/ Dietro la rottura con Giovanni Angiolini…

Michelle Hunziker interrompe la relazione con Giovanni Angiolini, cinque mesi fa il primo bacio

La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è arrivata al capolinea. In realtà la showgirl non ha mai ufficializzato la relazione ma ci hanno pensato i paparazzi a raccontare le tappe del rapporto con il chirurgo sardo. Dopo il primo incontro segreto a Milano, in cui i due erano usciti separati dallo stesso albergo, il Settimanale Chi aveva pubblicato lo scatto del primo bacio a Parigi tra Michelle e Giovanni. I due avevano trascorso dei bei momenti insieme a Parigi ed erano stati beccati più volte in atteggiamenti che non lasciavano spazio a dubbi. Lo scorso giugno, la coppia era poi uscita allo scoperto in Sardegna. I due non si erano più nascosti e la conduttrice appariva raggiante e serena al fianco di Giovanni.

Perché Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati?/ "Niente recriminazioni", ma spunta Eros!

Michelle e Giovanni si erano concessi una gita ad alto tasso erotico. Angiolini negli scatti abbracciava dolcemente Michelle e le baciava il lato B mentre lei si lasciava trasportare dalle emozioni. Dopo il rientro dalle vacanze, qualcosa però è cambiato e tra loro si deve essere rotto qualcosa. Fonti vicine alla showgirl hanno infatti confermano che Michelle e Giovanni non si vedono più: “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Da alcuni giorni la Hunziker si trova in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito Eros Ramazzotti con cui ha ritrovato la serenità. E ora sono in molti a sognare il ritorno di fiamma.

Michelle Hunziker fa gli addominali in cucina/ Il video tutorial fa impazzire il web: 'merito' di mamma Ineke

Michelle Hunziker e il sospetto riavvicinamento a Eros Ramazzotti, cosa succede?

Da qualche giorno circolavano in rete le notizie di un allontanamento tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Dopo le vacanze in Costa Smeralda, Michelle era rientrata da sola a Milano mentre Giovanni aveva fatto perdere le sue tracce. E’ tornato su Instagram ma nei suoi post ha pubblicato solo post di lavoro. Non ci sarebbe stata una causa scatenante a provocare la rottura del rapporto. Michelle e Giovanni avrebbero preso atto del fatto che la loro conoscenza si sarebbe esaurita e che quello che li aveva tenuti insieme per cinque mesi si era esaurito.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: ritorno di fiamma?/ Insieme a Ferragosto...

Prima di incontrare Angiolini, Michelle usciva dal matrimonio con Tomaso Trussardi e una volta annunciato il divorzio sembrava aver ritrovato la serenità accanto al chirurgo. Qualcosa tra i due però non ha funzionato. Intanto si fanno più insistenti le voci di un riavvicinamento all’ex marito Eros Ramazzotti. Dopo aver superato vecchi rancori, tra i due sembra essere nata una bella amicizia. Qualche tempo fa, la Hunziker dichiarò di essersi pentita per la fine del matrimonio: “La scelta, purtroppo, l’ho fatta perché ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva, che non era giusto per me, che era negativo. Sicuramente è successo perché ho avuto quell’esperienza, non saprò mai come sarebbe andata altrimenti. Magari saremmo insieme da 26 anni, magari no”. Una dichiarazione che oggi potrebbe avere un peso specifico e gettare nuove ombre su un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA