Michelle Hunziker dopo la rottura con Trussardi/ Pensiero unico al lavoro

Ormai la notizia della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è di dominio pubblico. Già a partire dai primi giorni di dicembre Trussardi era tornato a vivere a Bergamo mentre Michelle aveva iniziato a condurre una vita da single non mostrandosi più in giro con l’autista del marito e mostrandosi da sola al compleanno di sua figlia Aurora.

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI SI SONO LASCIATI/ Addio all'imprenditore

La crisi tra Tomaso e Michelle è avvenuta a causa di una serie di motivi come la crisi lavorativa che ha attraversato tutti gli imprenditori a causa del Covid, la lontananza di Michelle che è andata via per un mese a Roma per registrare All Together Now, fino ad arrivare al comunicato di coppia ufficiale in cui hanno affermato: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto d vita” specificando anche come: “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Michelle Hunziker/ La lotta al Covid e quel segreto mai svelato

Michelle Hunziker dopo la separazione a capofitto nel lavoro

Sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi già Aurora Ramazzotti, come riportato da Chi, aveva confidato ai suoi amici come la separazione di sua mamma fosse la scelta più giusta per non vedere più soffrire sua mamma e a quanto pare, in occasione del suo compleanno, festeggiato con sua mamma e suo papà Eros Ramazzotti la donna aveva confidato all’ex marito il momento no con Trussardi ricevendo dal cantante un prezioso consiglio: scaricare la tensione con l’attività fisica.

Al rientro dalle vacanze invernali Michelle Hunziker ha ripreso la sua vita a Milano da single ripartendo soprattutto dal lavoro. La showgirl ha infatti scelto di andare in Germania per partecipare come concorrente alla versione tedesca di Lol-Chi ride è fuori e dopo questo impegno tornerà in Italia per la realizzazione del suo primo show “Michelle impossible” che andrà in onda in due prime serate il 16 e il 23 febbraio su Canale 5.

All Together Now 2021/ Anticipazioni e diretta 28 novembre: i concorrenti si esibiranno in coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA