Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati dopo 10 anni/ “Le bambine…”

Colpo di scena nella vita sentimentale di Michelle Hunziker. Dopo le voci insistenti che la volevano in crisi con il marito Tomaso Trussardi, oggi è arrivata la conferma. Michelle e Tomaso hanno infatti deciso di separarsi. Lo hanno annunciato in un comunicato ufficiale in cui si legge: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. Le figlie Celeste e Sole continueranno a vivere con la madre. Che Tomaso e Michelle facessero ormai vite diverse e che non vivessero più assieme era un dato assodato.

Dopo il Natale trascorso assieme alla madre Ineke e alla figlia Aurora Ramazzotti, Michelle aveva deciso di trascorrere il Capodanno in montagna assieme alla sua amica Serena Autieri. Michelle aveva lasciato trapelare la sua intenzione di cambiamento in una recente intervista rilasciata al Settimanale Chi: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa. Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa”.

Michelle Hunziker e la crisi con Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker si era legata a Tomaso Trussardi nel 2011. Dopo aver avuto la loro prima figlia Sole, i due avevano deciso di sposarsi al Palazzo della Ragione di Bergamo in una cerimonia blindatissima. Le voci su una loro crisi si rincorrevano da giorni. Sui tabloid erano trapelate delle indiscrezioni al riguardo: “Michelle e Tomaso non vivono più insieme. Lei sta a Milano con le bambine, lui a Bergamo, dove vive la sua famiglia”. C’era chi aveva notato che Trussardi era scomparso dai social della Hunziker, che Michelle aveva passato il Capodanno con Serena Autieri e le bambine da sola senza foto di rito sotto l’albero.

A fine novembre la coppia è stata vista insieme al circuito Paul Ricard, dove la conduttrice è scesa in pista per un progetto legato alle donne nel mondo dello sport. Poi la coppia è sparita dai social network e le voci sulla presunta crisi sono iniziate a circolare insistenti. Il settimanale Diva e Donna aveva lasciato presumere come la crisi fosse però recente: “Secondo persone molto vicine alla coppia pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa”. Stando a quanto riferito dalla rivista, i due avevano preso le distanze anche fisicamente, vivendo lontani l’uno dall’altra. “Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive la sua quotidianità a Bergamo”. Il colpo di scena ormai è servito.



