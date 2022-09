Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sempre più uniti/ Lo scatto con i consuoceri…

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti festeggiano la gravidanza di Aurora: lo scatto con i consuoceri…

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti festeggiano l’annuncio della gravidanza di Aurora assieme ai consuoceri. I genitori di Goffredo Cerza sono stati avvistati al concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona. Francesca Romana Malato e il professore Fabio Cerza hanno pubblicato sui social alcuni momenti della serata trascorsa al concerto di Eros Ramazzotti. Entrambi non fanno parte del mondo dello spettacolo ma sono entrambi medici. Francesca Romana è manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma, mentre lui è Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli. La madre di Goffredo Cerza ha pubblicato lo scatto insieme ai consuoceri Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e a corredo ha scritto la seguente didascalia: “E così ci siamo. Diventeremo nonni…ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi”.

Il figlio Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti stanno insieme da cinque anni e il prossimo anno diventeranno genitori. Michele Hunziker appare sempre più radiosa tanto che qualche giorno fa commentando la notizia della gravidanza della figlia ha rivelato: “Non posso credere che diventerò nonna, l’ho sempre desiderato. Non posso pensare che ad aprile avrò tra le braccia un bebè che sarà anche un po’ mio”.

Dopo l’annuncio della gravidanza di Aurora, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno dedicato alla figlia parole dolcissime. Sul palco dell’Arena di Verona, Eros ha speso bellissime parole per la figlia Aurora, incinta del primo figlio. Eros era visibilmente emozionato e dopo aver cantato il brano l’Aurora dedicato alla figlia ha detto: “Mi stai facendo diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina non importa. L’importante è che stia bene, e che venga in un mondo migliore di questo in cui stiamo vivendo”. Anche Aurora era presente al concerto e dalle immagini catturate dalla sua amica Giulia De Lellis abbiamo notato il suo sguardo commosso.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno ritrovato la sintonia di un tempo e all’Arena di Verona sono stati immortalati in alcuni video assieme. In uno si vede Eros intonare dei brani mentre cerca tra la folla Michelle Hunziker. Eros la trova, la avvicina a sé e abbracciandola insieme cantano il brano e lei da anche un piccolo bacio sulla guancia di lui. I fan sono in visibilio e sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma. La gravidanza di Aurora li avvicinerà ancora di più?











