Michelle Hunziker e Fiorello/ Incontro ‘segreto’ a mezzanotte “che bolle in pentola?”

Michelle Hunziker e Fiorello insieme a mezzanotte in quello che sembra essere un locale in Sardegna, dove la conduttrice è rimasta fino a questa mattina per le sue vacanze. I due si sono lasciati andare ad un selfie (e una diretta video) che è finito poi sui social di entrambi al grido di “Cosa bolle in pentola?”. E’ inutile dire che il video ha già fatto il giro del web e tutti si chiedono cosa sia successo tra i due e se il loro incontro sia stato casuale o meno. Al momento sembra proprio di sì visto che, come loro stessi spiegano nel video, intorno a loro ci sono mariti, mogli, figli, nonni, un’allegra brigata che si è trovata in vacanza ma che forse, adesso, potrebbe aver dato vita a qualcosa di più tanto che il siciliano lascia intendere che qualcuno potrebbe innervosirsi tanto da avere bisogno del Gaviscom per lo stomaco. Battute a parte, i due non rivelano i dettagli del loro incontro ma proprio Fiorello sottolinea che c’è qualcosa di strano visto che Michelle Hunziker è Mediaset e lui questo autunno sarà in Rai, forse i due stanno valutando uno scambio di ospitate?

Il “segreto” incontro a mezzanotte è destinato a incuriosire i fan di Michelle Hunziker e di Fiorello che da novembre sarà alla conduzione di Viva RaiPlay lo show che lo riporterà Fiorello in Rai e che andrà in scena sulla piattaforma digitale della televisione di stato. Forse toccherà proprio alla Hunziker passare nello studio del programma come ospite speciale di una delle puntate? Al momento non conosciamo i dettagli dello show e nemmeno se questo prevede degli ospiti illustri al fianco di Fiorello ma sicuramente Michelle Hunziker potrebbe essere la candidata ufficiale per questo progetto. Ecco il video della diretta postato su Instagram.

