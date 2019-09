Michelle Hunziker e il parto in diretta/ “Sono veramente emozionata, un miracolo…”

Michelle Hunziker si gode un po’ di riposo dopo il ritorno dietro il bancone di Striscia la Notizia e in attesa di prendere il timone di “Amici Celebrities”. «Buongiorno, buon sabato! Mamma che relax, che bello. Volevo ringraziarvi per ieri, perché Striscia la Notizia è stato il programma più visto. E questo solo grazie a voi». Lo ha detto nelle Instagram Stories, direttamente dal letto di casa. Nelle scorse ore si è poi spostata nel garage del marito a Bergamo, perché lì Tomaso Trussardi ha fatto realizzare dei murales. E uno è dedicato proprio a Michelle Hunziker. E quindi la diretta interessata li ha mostrati sui social ai suoi fan con molta soddisfazione. Ma questa giornata libera da impegni televisivi si è rivelata impegnativa a livello privato. «Sono veramente emozionata, oggi sono venuta a portare le mie bambine a fare la vendemmia, visto che è un’esperienza bellissima. E c’è stato un regalo anche per me». Per la prima volta ha assistito ad un parto in diretta di un vitellino e ha condiviso la sua emozione sui social.

MICHELLE HUNZIKER E IL PARTO IN DIRETTA “CHE EMOZIONE, UN MIRACOLO…”

Pomeriggio in una fattoria didattica per Michelle Hunziker e le sue figlie. «Ora carico questo momento emozionante», ha scritto. E poi ha reso i suoi fan partecipi di questo momento che ha definito «incredibile». Ha raccontato che anche le sue figlie hanno assistito al parto. «Il miracolo della vita! Questa mucchina ci ha messo 20 minuti a partorire. Questo è il momento della nascita. Qui viene aiutata nella spinta finale». A emozionarla anche il fatto che la mucca abbia subito cominciato a leccare il suo cucciolo subito dopo la nascita. Un sabato diverso dunque per lei che avrà un autunno televisivo molto impegnativo. E infatti è tornata con Striscia la Notizia, mentre a novembre comincerà a registrare la seconda stagione di All Together Now e annuncia di avere molte idee interessanti che le frullano nella testa e che riguardano anche J-Ax. Michelle Hunziker è particolarmente carica, anche per la nuova avventura su Canale 5 con “Amici Celebrities”: quella di Maria De Filippi è infatti un’investitura importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA