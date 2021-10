Tomaso Trussardi, marito Michelle Hunziker/ “È una donna bellissima, sono felice”

Tomaso Trussardi è il secondo marito di Michelle Hunziker, la bellissima showgirl italo-svizzera. Un grande amore quello nato tra i due che si sono incontrati per puro caso; un incontro che ha cambiato per sempre le loro vite, ma in cui ha giocato un ruolo determinante anche Vittorio Feltri che ha inviato una serie di sms alla Hunziker spacciandosi per Tomaso. Il resto l’ha fatto il rampollo di casa Trussardi che con la sua classe ed eleganza ha fatto breccia nel cuore di Michelle. Proprio l’amministratore Delegato della casa di moda di famiglia Trussardi ospite di Verissimo ha parlato per la prima volta in assoluto della moglie rivelando: “Michelle è arrivata casualmente nella mia vita. Mi piaceva come donna”. Tra loro le cose sono andate davvero veloci, visto che in soli quattro anni si sono sposati e hanno anche messo al mondo due bellissime figlie.

“In quattro anni, ci siamo incontrati, siamo andati a convivere ed è arrivata Sole, il matrimonio, Celeste” – ha detto il marito di Michelle che ha aggiunto – “appena dopo averla conosciuta, Michelle è andata in tour. Sicilia, Puglia. Sono andato a trovarla, ma intorno aveva sempre il suo staff. Lei, così espansiva e solare, io più timido”.

Tomaso Trussardi: “con Michelle Hunziker c’è stata subito una connessione profonda”

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sin dal primo istante hanno capito che tra loro c’era qualcosa di speciale. Proprio il rampollo della casa di moda italiana ha raccontato: “con Michelle c’è stata subito una connessione profonda” che per fare colpo al primo appuntamento le ha regalato una borsa e poi l’ha invitata a cena. “E’ una donna bellissima e io sono un uomo felice” – ha aggiunto Tomaso che è arrivato in un momento molto delicato della vita della conduttrice.

“È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fonte ad una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia” ha raccontato Michelle dalle pagine del settimanale F. Non sono mancati i dubbi come ha confessato la Hunziker: “anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”, dubbi che entrambi hanno superato. Oggi la coppia è più innamorata che mai!



