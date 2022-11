Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in che rapporti sono?/ Sempre più uniti “L’amore può finire ma…”

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sempre più uniti a 13 anni dal divorzio

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto sognare – e continuano a farlo – migliaia di fans in tutto il mondo. La loro storia d’amore ha appassionato il pubblico che, anche tredici anni dopo il divorzio, continua a sperare in un riavvicinamento. Riavvicinamento che probabilmente non ci sarà, dato che Michelle ed Eros hanno imboccato strade completamente diverse. Da non trascurare, poi, tutti gli indizi che riportano la Hunziker verso Tomaso Trussardi, con cui sembra essere tornato per davvero l’amore, dopo un periodo di profonda crisi.

Eros Ramazzotti, "Mia madre non mi ha mai appoggiato"/ La confessione…

Tornando a Michelle ed Eros, dunque, resta intatta la magia di un rapporto comunque splendido, coltivato negli anni per il bene della figlia Aurora e per quell’affetto che entrambi hanno continuato a provare l’una nei confronti dell’altro. Non a caso il cantautore è tornato a spendere parole al miele per l’ex moglie negli ultimi tempi, coinvolgendola anche nella clip del brano Ama. “Quando ho invitato lei e Aurora a fare il video è stata felice: la mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare“, ha raccontato lui.

Aurora Ramazzotti incinta, "Non mi entra più niente"/ Lei ironizza sulle forme e...

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker legati da un affetto indissolubile

Anche durante un concerto estivo di Eros Ramazzotti sono arrivati gesti incredibilmente affettuosi da parte del cantante nei confronti dell’ex moglie. Come la sorprendente dedica durante il live, dove ha coinvolto la stessa Michelle. “Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così”, le ha cantato Eros Ramazzotti durante “Quanto amore sei”. Una volta trovata l’ex moglie tra il pubblico le si è avvicinato per abbracciarla e cantare insieme a lei un altro brano meraviglioso, come “Fuoco nel fuoco”, uno dei pezzi più amati della sua carriera.

Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti?/ Avvistato mano nella mano...

Il pubblico era al settimo cielo per l’atmosfera che si respirava e con smartphone alla mano ha condiviso tutto sui social. Insomma sembra essere sempre amore tra Michelle ed Eros, anche se in una forma diversa da quella che possiamo immaginare. Lo stesso cantautore a Vanity Fair, non molto tempo fa, aveva detto a proposito della sua storia con la conduttrice: “L’amore può finire ma l’affetto no”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA