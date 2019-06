Michelle Hunziker/ “Gelosa di mio marito Tomaso Trussardi, guai a chi me lo tocca!”

E’ una Michelle Hunziker estremamente gelosa, quella che trapela dall’intervista rilasciata di recente tra le pagine del settimanale F. Una gelosia che la conduttrice del Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, e del programma in prime time, All Togheter Now, riserva in particolare nei confronti del suo compagno Tomaso Trussardi, con il quale è convolata a nozze nel 2014, dopo il precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. La Hunziker ha rivelato di essere una donna e moglie attenta. Un amore grande, quello che la lega al suo Tomaso Trussardi, un uomo giovane e di successo che nonostante la differenza d’età (lui è sei anni più giovane) è stato in grado di insegnarle tanto, tra cui la possibilità di amare al punto da voler allargare la famiglia. “Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico. Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”, ha commentato la bella conduttrice svizzera. La conoscenza con Tomaso è avvenuta infatti dopo un passato difficile nel quale Michelle si è vista suo malgrado coinvolta in una setta che ha condizionato ampiamente ed a lungo la sua vita.

MICHELLE HUNZIKER, LA SUA VITA CON TOMASO TRUSSARDI

E’ un amore litigarello quello che unisce Michelle Hunziker al suo Tomaso Trussardi ma anche basato su una certezza, quella di poter sempre contare l’uno sull’altra e viceversa. “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando ma tenendoci per mano, abbiamo percorso parecchi chilometri”, racconta la conduttrice. Tra i due le discussioni non sono mai mancate: “E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppia, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo”, ha però spiegato. Litigi a parte, la Hunziker non cambierebbe per nulla al mondo la sua vita al fianco di Tomaso e sa di potersi ritenere ampiamente fortunata: “Sono felice, piena di energie. Forse ho scoperto l’elisir. Mi sveglio la mattina, guardo le bambine che stanno bene, penso ad Aurora che sta facendo il suo percorso, all’uomo con cui ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile e mi sento felice nella mia pelle, mi godo fino in fondo questo premio della vita”.

