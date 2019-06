MICHELLE HUNZIKER/ “Spontaneo lavorare con Baudo”

Michelle Hunziker è una delle tantissime star ospiti a Buon Compleanno Pippo, la festa di compleanno televisiva organizzata dalla Rai per celebrare Pippo Baudo. Nel giorno, venerdì 7 giugno 2019, del suo 83imo compleanno, Rai1 ha deciso di celebrare uno dei più grandi conduttori della storia del piccolo schermo con una serata evento che si preannuncia imperdibile. Un parterre pazzesco: Al Bano e Romina Power, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Ficarra e Picone, Fiorello, Giorgia, Jovanotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli, Laura Pausini e Anna Tatangelo e tanti altri. Ci sarà anche Michelle Hunziker, che in passato ha condiviso più volte il palcoscenico proprio con Baudo. Come dimenticare, infatti, la co-conduzione di Michelle e Pippo a Sanremo 2007?

Michelle Hunziker: “Baudo era un cuscino per me”

Michelle Hunziker è una delle regine del piccolo schermo. La showgirl svizzera ha lavorato in passato con Pippo Baudo condividendo l’esperienza del Festival di Sanremo. Nel 2007, infatti, la ex moglie di Eros Ramazzotti si è ritrovata sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo proprio in compagnia del Super Pippo Nazionale. Un’avventura televisiva che ancora oggi ricorda con grandissima emozione e che, paragonata a quella del 2018 con Claudio Baglioni, si differenzia per una serie di cose. A raccontarlo durante un’intervista rilasciata al Il Giornale è stata proprio la bellissima Michelle che ha detto: “Baudo per me era un cuscino, bastava appoggiarsi a lui, tutto era più spontaneo di ora. Stavolta abbiamo provato tanto, Baglioni è molto pignolo, invece io lo faccio impallidire con le mie gaffe”.

Michelle Hunziker: “Michkere? sono una matta completa”

Non solo showgirl, ma anche cantante. Da alcune settimane Michelle Hunziker ha lanciato un singolo dal titolo “Michkere” e scritto per le da J-Ax. Un progetto che sta andando fortissimo sui social, accompagnato da un videoclip dove Michelle si è trasformata in una trapper. “Io sono una matta completa, non me ne frega niente. Se uno deve farlo lo deve fare” ha raccontato durante un’intervista rilasciata a 105 Mi casa. La conduttrice ha inoltre raccontato come la figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, fosse incredula della cosa: “Auri all’inizio non ci credeva, lei mi stima molto, ma questo è un ambito diverso. Quando l’ha sentito era felicissima, le piccole invece hanno imparato a fare il dissing con il dito.”



