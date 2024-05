Michelle Hunziker: “I figli devono camminare da soli”/ “Da piccola fui bullizzata e menata, mia mamma…”

Michelle Hunziker ha rilasciato una bell’intervista ai microfoni di Chi in cui si è raccontata a 360 gradi, ricordando anche alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita, soprattutto quando era una bimba. La conduttrice di Striscia La Notizia e Io Canto, artista poliedrica, ha svelato di essere stata vittima di bullismo, ma da quei tragici episodi ha tratto un insegnamento, quello di sapersi difendere e di diventare quindi più forte.

Il tutto è cominciato quando era una bimba molto piccola, a tre anni. All’epoca Michelle Hunziker si trasferì con la sua famiglia dal Ticino alla Svizzera tedesca di conseguenza ha dovuto imparare la lingua e all’inizio “mi bullizzavano – racconta la showgirl – l’ho imparata in cortile a furia di essere menata. Il bullismo c’è sempre stato, così come la discriminazione”, aggiunge. Fa specie pensare che un personaggio così famoso, amato e idolatrato, possa aver subito episodi di violenza e discriminazione da piccola, ma il bullismo è purtroppo una piaga che non ha confini e che non guarda in faccia a nessuno.

MICHELLE HUNZIKER: “UN RAGAZZO MI ASPETTAVA IN UN CESPUGLIO…”

La conduttrice elvetica ha quindi ricordato che quando era piccola c’era un ragazzo che per ben due anni l’aspettava di nascosto in un cespuglio “per menarmi. Ho imparato a difendermi. Mia mamma non è mai intervenuta perché ci insegnava che così saremmo diventati più forti”. Un atteggiamento che potrebbe essere criticabile, ma alla fine è riuscito a forgiare quella che è oggi Michelle Hunziker, una donna senza dubbio tutto di un pezzo.

E questo insegnamento per certi versi severo, intende trasmetterlo anche ai propri figli, e lo si capisce chiaramente quando l’artista, sempre nell’intervista a Chi, afferma che i figli “devono camminare da soli, vedere dolori e sconfitte, non possiamo proteggerli troppo nella vita altrimenti da grandi non sapranno risolvere i problemi”, le sue parole, ricordiamo, madre di tre figlie, Aurora (la più grande nata da Eros Ramazzotti), quindi Sole e Celeste nate da Tomaso Trussardi.

MICHELLE HUNZIKER: “L’AMORE? CHISSÀ SE MI TOCCHERÀ ANCORA”

Nel corso di numerose interviste passate, Michelle Hunziker aveva raccontato di essere stata vittima di una setta, una battaglia che la stessa ha deciso di condividere ma “Ci sono battaglie intime”, aggiunge a Chi “che combatto tutti i giorni e che è giusto non condividere”, aggiungendo che cerca di tenere per se tutte le preoccupazioni e le paure affrontandole di modo da averle sotto controllo.

Del resto a Michelle non piace più di tanto esprimere le proprie emozioni pubblicamente: “Non mi piace piangere in tv, mi commuovo, mi emoziono”, precisa. Chiusura dedicata all’amore, che dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, non sembrerebbe essere ancora stata ritrovata dalla presentatrice: “Per adesso sto bene così, poi vedremo. Chissà se mi toccherà ancora”, conclude lei con un pizzico di pessimismo. Siamo certi che prima o poi l’anima gemella arriverà.

