Michelle Hunziker in accappatoio/ Coccole con Tomaso Trussardi dopo la scarpinata

Le vacanze di Michelle Hunziker e della sua famiglia, in questa calda estate si svolgono in montagna. La showgirl e conduttrice svizzera, complici forse anche le sue origini, ha deciso di predilige i luoghi freschi e decisamente più tranquilli dove potersi concedere il meritato relax con l’intera famiglia, alle più affollate Ibiza, Formentera e Mykonos, mete preferite dalla gran parte dei vip. E così insieme al marito Tomaso Trussardi ed alle loro due figlie, Sole e Celeste, rispettivamente di 5 e 4 anni, la Hunziker ha deciso di ricaricare le batterie sulle Dolomiti. Una scelta non casuale ma che anzi nasconderebbe un insegnamento da tramandare proprio alle sue figlie e che arriva proprio dalla montagna, dove occorre “scarpinare”, ovvero sudare, per raggiungere la vetta. Una metafora che può valere in molti altri ambiti della vita. Ed anche se Celeste e Sole, nell’ultimo scatto di famiglia pubblicato su Instagram appaiono visibilmente ma teneramente “stufe di camminare”, l’intento di mamma Michelle è più che lodevole.

MICHELLE HUNZIKER, VACANZE IN MONTAGNA CON LE FIGLIE

Gli ultimi scatti postati su Instagram da Michelle Hunziker sono quelli della vacanza in montagna che vede coinvolta tutta la famiglia. Con lei ed il marito, anche le due bambine Celeste e Sole, stremate dalla fatica. “Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa… imparano che per ottenere qualcosa, bisogna “scarpinare” e fare fatica… poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio!!!”, ha spiegato la bionda conduttrice svizzera, nella didascalia all’ultima serie di foto scattate sulle Dolomiti. “Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… viaaaaaaaa!!!! Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!!!!”, ha aggiunto la Hunziker. Tra i tanti commenti di complimenti, spunta anche uno ironico di Aurora, la primogenita di Michelle avuta da Eros Ramazzotti: “Ahahahah cece mood della vita!”. Ma se per le figlie Celeste e Sole la vacanza in montagna è sinonimo di fatica, non è così per la coppia di genitori che ne approfittano anche dopo la scarpinata per dedicarsi un po’ di coccole mentre posano in accappatoio, come emerge dalle storie di Instagram della showgirl.

