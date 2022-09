Michelle Hunziker: “Io nonna. Solo a dirlo piango”/ “Possiamo gioire senza freni”

Michelle Hunziker presto nonna

Grande gioia per Michelle Hunziker che, con una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram, non nasconde la felicità che prova da quando ha scoperto che la figlia Aurora Ramazzotti è incinta. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, infatti, oggi 23 settembre, Aurora Ramazzotti, con un video ironico, ha ufficializzato la gravidanza annunciando di essere incinta del primo figlio. Dopo aver espresso la propria gioia commentando il video pubblicato da Aurora, Michelle Hunziker ha condiviso la propria felicità all’idea di dover diventare presto nonna anche con i propri followers.

“Solo a dirlo piango”, ha scritto Michelle su Instagram condividendo il video in cui Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza ufficializzano la gravidanza con un simpatico siparietto. Michelle sarà una nonna bellissima e super in forma al punto che, mentre è in palestra, alla domanda della personal trainer che le chiede “Nonnina sei pronta a fare il prossimo esercizio?” risponde sì facendo un gran salto.

Michelle Hunziker presto nonna: la vita è meravigliosa

Mamma di Aurora, Sole e Celeste, Michelle Hunziker ha sempre ammesso di voler diventare presto nonna ed ora che lo diventerà davvero, non nasconde l’immensa felicità per la gravidanza di Aurora a cui è pronta a dare tutto il suo sostegno. Dopo aver gioito per la notizia, Michelle, in accappatoio, confessa che era a conoscenza dell’importante notizia da tempo ma di aver dovuto far finta di niente. Ora che Aurora ha ufficializzato tutto, però, può finalmente festeggiare.

“Una giornata super emozionante – ha aggiunto Michelle – Io lo sapevo già da tantissimo ma finalmente Aurora ha potuto dirlo e possiamo gioire liberamente. Adesso siamo liberi di essere felici. Lei è la mi bebè, come fa a fare un bebè? La vita è meravigliosa, punto”.

