Michelle Hunziker/ La lotta al Covid e quel segreto mai svelato

Grande protagonista della prima serata di Uà, programma condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker ha una bellezza particolare che ha stregato il pubblico italiana, fino al punto di volerla adottare in pieno, diventando una show girl e icona della televisione del nostro Paese. Questa donna svizzera ha un ruolo molto importante sullo schermo e in generale nel mondo delle star, riuscendo a ottenere un grande successo nel Belpaese…

Da quando si parlava di Michelle Hunziker per la sua love story con Eros Ramazzotti e dalla quale è nata anche Aurora, sono passati ormai diversi anni. Per lei la storia è continuata con entusiasmo, ma anche per determinazione e consapevolezza di potersi lasciare uno spazio anche per il mondo dello spettacolo.

MICHELLE HUNZIKER E LA BATTAGLIA COL COVID

Sui social network Michelle Hunziker è molto attiva e parla spesso con i suoi fan, creando un bel rapporto di lunghi anni, che è aumentato sempre di più sia per la sua simpatia, che empatia. Ultimamente, per esempio, si parla di lei per un avvenimento rilevante, ovvero la prima gara su pista della sua vita, proprio come ha detto su Instagram, spezzando un circolo vizioso. Ha voluto eliminare dei luoghi comuni, i quali dicono che il sesso femminile non può ambire a diventare una brava pilota, quindi lei si è voluta buttare in questo.

Grande lavoratrice e grande personaggio social, Michelle Hunziker ha però dovuto fare i conti anche con la malattia. Durante la pandemia la svizzera ha avuto il covid, passando dei momenti difficili, legati a esso. Nel programma Verissimo, lei ha ammesso di non averlo detto a nessuno prima e ha affermato che questa decisione l’ha presa per mantenere la sua privacy e intimità senza fare alcuna pubblicità, anche se non è stato facile. Michelle ha detto che non è stata bene e questa sua dichiarazione ha scosso molto gli animi di chi ha visto la trasmissione. La showgirl è riuscita a passare bene questo momento difficile, però c’è anche un altro disagio di mezzo. Per fortuna si tratta di una patologia meno grave, ma che ha attaccato la donna, infatti questa non le permette di mangiare alcuni alimenti i quali, invece, la maggior parte delle persone amano. Michelle è allergica ai gamberi, fattore che pochi conoscono, ma che ha condizionato la vita in cucina di Michelle. Ora Michelle Hunziker è pronta a vivere nuove avventure lavorative, anche se non possiamo dimenticare l’enorme successo ottenuto da All Together Now, programma che l’ha consacrata nelle vesti di conduttrice.

