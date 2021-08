Michelle Hunziker la tripofobia e l’amore per Tomaso Trussardi/ “Nessuna crisi, stiamo benone!”

Michelle Hunziker torna in tv con le repliche di “All Together Now – Editing Estate“, il talent show di successo riproposto in prima serata su Canale 5. Intanto la conduttrice e showgirl si è raccontata a cuore aperto sui social rispondendo ad una serie di domande dei fan su Instagram e facendo delle rivelazioni sulla sua vita personale e privata. Prima di tutto la conduttrice ha confessato di soffrire di una strana fobia: la tripofobia. Di cosa si tratta? E’ una paura che riguarda tutte quelle superfici che presentano buchi anche piccoli o protuberanze. “Ho una fobia, si chiama tripofobia” – ha rivelato la Hunziker che ha aggiunto – “oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia”. Non solo, la showgirl svizzera si è confessata dicendo: “ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”. La Hunziker ha poi ricordato la sua vita da ragazzina in Svizzera; una vita fatta di semplicità che le ha permesso di apprezzare al meglio la fortuna e il successo riscontrato poi in Italia.

Michelle Hunziker sempre sui social ha ricordato la sua vita semplice in Svizzera: “avevo una vita molto semplice, non l’avrei mai pensato” inconsapevole che una volta arrivata in Italia sarebbe diventata una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Un successo straordinario per la Hunziker che, dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti da cui è nata la figlia Aurora, ha ritrovato la felicità tra le braccia di Tomaso Trussardi. Un amore importante per la conduttrice che ha smentito categoricamente la crisi con il marito Tomaso Trussardi di cui si è parlato nelle ultime settimane. “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi” – ha detto la showgirl che ha concluso dicendo – “lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

