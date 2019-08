Michelle Hunziker litiga con Tomaso Trussardi?/ Rabbia e tensione: ma poi torna il…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nella maggior parte dei casi siamo abituati a vederli in atteggiamenti molto teneri e innamorati, praticamente da fare invidia a tutte le coppie famose. Nonostante loro siano spesso così solidi e affiatati, avranno – delle volte – i loro momenti “no”. Peccato che, essendo personaggi famosi, quando litigano vengano anche costantemente pizzicati dall’occhio indiscreto dei paparazzi. Durante un bagno nelle acque limpide della Sardegna, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono evidentemente riscaldati più del dovuto. Per questo motivo, è andato in scena un accesissimo faccia a faccia, ripreso dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Volti particolarmente tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno come se niente fosse successo. A questo punto, ci viene da pensare: e se non fosse stato un litigio? È probabile che la coppia stesse parlando animatamente di qualcosa che gli era successo, raccontando con particolare trasporto l’accadimento, ma senza avere alcuna reciproca problematica.

Michelle Hunziker litiga con Tomaso Trussardi? Ma la pace arriva subito…

In passato Michelle Hunziker l’aveva chiarito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”, confidando anche di essere molto gelosa del suo Tomaso Trussardi. Se sia la sua mancanza di fiducia il motivo del litigio questo noi non possiamo saperlo. Certo è che l’imprenditore, ha fatto veramente perdere le staffe alla sua dolce mogliettina. Dagli scatti intanto, lui cerca di difendersi, prova anche a tranquillizzarla e fare la pace, ma lei non ne vuole sapere. Successivamente però, uscendo dall’acqua per raggiungere l’ombrellone, la bella conduttrice svizzera si stende nel lettino e ritrova la serenità tra le braccia dell’uomo della sua vita. Nel frattempo in queste ore, la conduttrice è stata anche accusata sui social di danneggiare la natura dopo avere racconto una stella alpina in quel di San Cassiano. Il fiore di montagna è una specie protetta ed è vietato raccoglierlo. La Hunziker, ha poi voluto precisare l’accaduto spiegando che la stella presente sul suo giubbotto fosse un regalo da parte di un coltivatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA