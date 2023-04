Michelle Hunziker mostra il lato b sui social/ Web insorge: “Merito anche dei soldi”

Michelle Hunziker mostra il suo corpo sui social: piovono critiche

Michelle Hunziker, da poco diventata nonna, ha deciso di mostrare il suo invidiabile lato b sui social. Lo scopo è pubblicizzare i prodotti cosmetici e per il benessere del corpo che produce la sua azienda. La conduttrice si è mostrata in tutto il suo splendore con un fisico che, alla sua età, chiunque potrebbe desiderare.

Questo gesto, però, non è stato gradito a una parte del web che ha sottolineato come il suo fisico non sia solo il frutto dei suoi prodotti o di madre natura, ma anche del dio denaro: “Io ti adoro e per me sei la più bella del mondo. Ma non si può nascondere che oltre madre natura c’è anche papà soldo che ti permette di essere così sexy e questo è indiscutibile. La mia è sana invidia e fai bene. Detto questo ti adoro punto” scrive un’utente. Altri commenti si sono aggiunti sulla falsa riga di quest’ultimo, a dimostrazione che le critiche sui social difficilmente si possono placare.

Michelle Hunziker sull’essere nonna: “l’ho visto nascere è stato pazzesco”

Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, ha svelato ai microfoni di Silvia Toffanin come stia vivendo l’essere diventata nonna. Sua figlia Aurora ha partorito da poche settimane il piccolo Cesare, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza.

“L’ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un’emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre di propria figlia. La nonnitudine non ha nulla a che vedere con l’età anagrafica, è uno stato di beatitudine perché è come essere genitori al quadrato” svela la conduttrice, la cui felicità nello stringere il suo nipotino per la prima volta è stata indescrivibile.

