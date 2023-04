Michelle Hunziker svela: “Ho visto nascere mio nipote Cesare”/ “Il momento sacro…”

Michelle Hunziker e la scelta di assistere al parto della figlia Aurora: “E’ stato pazzesco…”

Raccontare l’emozione di diventare nonna è un orgoglio che trova la sua naturale espressione tra le parole di Michelle Hunziker. La conduttrice ha avuto modo di ostentare principalmente sui social tutta la gioia per la nascita del primogenito di sua figlia Aurora Ramazzotti; il piccolo Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza. Michelle ha poi scelto uno dei salotti più adatti per raccontare emozioni simili: lo scorso fine settimana è stata infatti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha ripercorso nuovamente le sensazioni del lieto evento.

“L’ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un’emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre di propria figlia“. Queste le parole di Michelle Hunziker a Verissimo in relazione alla nascita di suo nipote Cesare. La conduttrice ha dunque svelato un retroscena davvero toccante; ha assistito direttamente in sala operatoria al parto di sua figlia Aurora. L’esperienza sarà certamente indelebile nella memoria della donna che si è poi soffermata sull’importanza e peso emotivo del diventare nonna: “La nonnitudine non ha nulla a che vedere con l’età anagrafica, è uno stato di beatitudine perché è come essere genitori al quadrato“.

Chiaramente, nel corso dell’intervista rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo, Michelle Hunziker ha sottolineato come l’emozione e gioia provate per la nascita del piccolo Cesare abbiano investito anche il nonno, Eros Ramazzotti. Non a caso, anche quest’ultimo non ha mancato l’appuntamento social per ostentare tutta la soddisfazione per il lieto evento. Successivamente, la conduttrice ha fotografato anche l’attuale momento vissuto dai neo genitori: sua figlia Aurora e il compagno Goffredo Cerza. “Adesso Aurora e Goffredo vivono il sacro momento dell’allattamento nel silenzio di casa, un momento bellissimo che passa in un attimo.

In chiusura, non è mancata una menzione al suo momento televisivo e professionale che vede Michelle Hunziker condividere la conduzione di Striscia la Notizia con Gerry Scotti. I due sono da sempre legati da una profonda amicizia ed ora, oltre a condividere il palcoscenico televisivo, vantano la medesima emozione dell’essere diventati nonni. Infatti, anche il conduttore è di recente diventato nonno per la seconda volta con la nascita del piccolo Pietro. “Siamo due super nonni, io sto imparando e Gerry mi dà un sacco di dritte“.











