Michelle Hunziker polemica su debutto in tv con Eros e Aurora/ “Quale parentopoli!”

Michelle Hunziker sta per debuttare con il suo show, Michelle Impossible & Friends, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. In occasione del suo esordio, la conduttrice risponde alle polemiche di favoritismo riferite alla presenza nello show dell’ex marito Eros e della figlia Aurora Ramazzotti.

Ai microfoni del Corriere della Sera, Michelle Hunziker dichiara: “Ma quale Parentopoli! Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente“. E ancora: “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”.

Dopo l’annuncio di separazione dal marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker si professa single. Ai microfoni del Corriere della Sera, la conduttrice conferma: “Sono single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così“.

La Hunziker si concentra sulla figlia Aurora che sta per dare alla luce il suo nipotino: “Non mi fa impressione, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

